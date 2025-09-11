الأخبار
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2025-09-11 | 13:52
مشاهدات عالية
0min
إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

معرض

زراعي

لبنان

لودريان في بيروت: محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بعد زيارة الوفد الأميركي
تعرض المؤثر الأميركي الجمهوري تشارلي كيرك لإطلاق نار خلال فعالية في جامعة بولاية يوتا
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
17:03

المندوب الإسرائيلي بمجلس الأمن: قادة حماس كانوا الهدف الوحيد لهجومنا في الدوحة

LBCI
آخر الأخبار
16:58

الحوثيون: ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على اليمن الأربعاء إلى 46 قتيلا

LBCI
آخر الأخبار
16:57

رئيس الوزراء القطري لمجلس الأمن: سنواصل دورنا الإنساني والدبلوماسي لتجنب إراقة الدماء لكننا لن نتسامح مع أي تعد على سيادتنا وأمننا

LBCI
آخر الأخبار
16:56

رئيس الوزراء القطري لمجلس الأمن: الهجوم الذي نفذته إسرائيل بينما كنا منخرطين في الوساطة يعبر عن نية إسرائيل عرقلة جهود السلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد قصف الدوحة… تضامن عربي واسع والدعوة إلى قمّة طارئة

LBCI
صحف اليوم
2025-04-28

مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-08

قطر: "سنحتاج إلى وقت" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-09

فتى يفتح النار ويصيب ثلاثة اشخاص في ساحة تايمز سكوير وسط نيويورك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

في لبنان... جيلٌ كامل بخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

Iphone 17... حديث الساعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

إن كنت من أهل الأرض فلا تفوّت المعرض الزراعي الأكبر في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خلية لحزب الله في سوريا والحزب ينفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد مورغان اورتاغوس... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت وهذا ما قاله للمسؤولين

LBCI
أخبار دولية
13:22

المساعدات الاميركية للجيش والتصعيد الاسرائيلي في الميدان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

إسرائيل تصعّد في مواجهة ما تسميه استعادة حزب الله لجزء من قوته

LBCI
خبر عاجل
09:50

جولة ميدانية لأدرعي في الجنوب (صور)

LBCI
حال الطقس
03:09

تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين...

LBCI
خبر عاجل
04:57

الداخلية السورية: القبض على خلية تابعة لحزب الله في ريف دمشق الغربي ⁧‫

LBCI
أخبار لبنان
12:38

اللبنانية الأولى خلال جولة جنوبية مع رندة بري: الفرحة ستعود الى الجنوب

LBCI
أمن وقضاء
13:38

ينشطان بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية... ومفرزة استقصاء جبل لبنان تُلقي القبض عليهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ورقة الـ٥ مليون ليرة لبنانية... هذا مصيرها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هكذا سيُوسّع أوتوستراد نهر الكلب - طبرجا... وبلا عجقة خلال الأشغال

LBCI
خبر عاجل
12:02

تدابير سير يومَي الجمعة والسبت على أوتوستراد المدفون - نهر إبراهيم

