باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

تقارير نشرة الاخبار
2025-09-13 | 16:25
مشاهدات عالية
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟
0min
باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار مع إحتكار السلاحِ بيد الجيش، لكنه تساءل" "إذا تم حل ملف السلاح، هل تعود الكهرباء والمياه، وهل تعود أموال المودعين؟"

باسيل، وفي عشاء لهيئة قضاء عكار في التيار، قال إن "البعض يبشرنا بإسرائيل الكبرى وسوريا الكبرى، لكننا نقول إن لبنان سيبقى." 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

السلاح

الكهرباء

والمياه

أموال

المودعين؟

