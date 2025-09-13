باسيل: إذا تم حل ملف السلاح فهل تعود الكهرباء والمياه وهل تعود أموال المودعين؟

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار مع إحتكار السلاحِ بيد الجيش، لكنه تساءل" "إذا تم حل ملف السلاح، هل تعود الكهرباء والمياه، وهل تعود أموال المودعين؟"



باسيل، وفي عشاء لهيئة قضاء عكار في التيار، قال إن "البعض يبشرنا بإسرائيل الكبرى وسوريا الكبرى، لكننا نقول إن لبنان سيبقى."