مكتب رئيس الوزراء الكنديّ: قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا تناولوا الوضع في الشرق الأوسط

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكنديّ مارك كارني بأن قادة كندا وفرنسا ومصر والأردن وقطر وبريطانيا أجروا اتصالا هاتفيًا تناولوا فيه الوضع في الشرق الأوسط.



وجاء في البيان "اتفق القادة جميعهم على ضرورة تركيز الجهود على تعزيز السلام والأمن، بما يشمل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) وإطلاق جميع الرهائن ونزع سلاح حماس وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين".