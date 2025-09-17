الأخبار
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-17 | 13:58
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
أبو فاعور للـLBCI: موقف براك يأتي إنصافًا لحقيقة الدور الذي يؤديه جنبلاط
أرجع عضو اللقاء الديمقراطيّ النائب وائل أبو فاعور منشور المبعوث الأميركيّ الى سوريا طوم براك الذي شكر فيه الرئيس وليد جنبلاط، "إلى أخلاقه والى إدراكه العميق لحقيقة الدور الذي يؤديه الرئيسان وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط في تكوين وصياغة الأفكار التي قادت إلى خارطة الطريق التي أُعلن عنها الثلاثاء في دمشق".
وكشف أبو فاعور في حديث للـLBCI أنّ الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدميّ الاشتراكيّ تيمور جنبلاط، كانا ضمن حلقة الاتصالات والمشاورات مع الدول المعنية بالملف السوريّ.
وأوضح أنّ الهدف الأول لهما هو ضمان وحدة سوريا وتفاهم أبناء الشعب السوريّ، وفي الوقت عينه، طمأنة الهواجس المشروعة لأبناء السويداء.
وكشف أبو فاعور المسارات الثلاثة التي عمل عليها الرئيس وليد جنبلاط:
مسار المختطفين والمختطفات، حيث قام الحزب التقدميّ الاشتراكي عبر مصادره الخاصة، بجمع لوائح بأسماء المخطوفين والمختطفات، وقدّمها إلى الجهات الإقليمية والدولية والعربية المعنية ليتم التدقيق في هذه اللوائح.
المسار الثاني: وهو مسار التحقيق الدولي المستقل. وهنا كشف أبو فاعور أن ذلك أتى في بيان الاتفاق أيضا، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسىويا وصلت الى السويداء منذ ٣ ايام، والهدف من ذلك الاطلاع على ما حصل وأخذ شهادات الناجين، مؤكدا أن الحزب الاشتراكي يعمل على خط هذا الملف بشكل وثيق ومع الاطراف المعنية كافة.
أما المسار الثالث الذي عمل عليه الرئيس وليد جنبلاط، فهو إيصال المساعدات إلى الأهل في السويداء حيث تولى جنبلاط ارسال مساعدات طبية وغذائية على مدى الأسابيع الماضية وفي السياق أكَّد أبو فاعور أنَّ هناتك توافق دولي على أن تكون دمشق الشريان الأساس في إيصال المساعدات.
