المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
الكاتب:
ليا فيّاض
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-20 | 13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
المستثمر
حسان عزّالدين
برنامج
شارك تانك
الشرع: لا ثقة بإسرائيل وضرورة اتفاق أمني مع تل أبيب رغم إعلان الحرب
كرستين أسود: شارك تانك لبنان هو أمل جديد للشباب
آخر الأخبار
أخبار دولية
16:39
المرصد السوري: مقتل سبعة مدنيين في قصف لقوات حكومية في شمال سوريا
آخر الأخبار
16:25
يديعوت أحرونوت: احتجاجات اندلعت في كل أنحاء إسرائيل مساء السبت والشرطة منعت تقدم المتظاهرين نحو منزل نتنياهو
أخبار دولية
16:01
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تلغي مسحا سنويا عن انعدام الأمن الغذائي
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
حال الطقس
2025-05-08
استقرار تام في الأحوال الجوية
أخبار لبنان
2025-09-09
سلام يتّصل برئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر: استهداف قطر خرق خطير للقوانين الدولية ومحاولة لإضعاف جهود التهدئة
آخر الأخبار
2025-08-20
وكالة الأنباء السورية: الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما خاصا بالتصديق على النظام الانتخابي الموقت لمجلس الشعب
آخر الأخبار
14:55
أكسيوس عن مصدر: اجتماع مرتقب اليوم السبت في نيويورك بين المبعوث ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فرصة ذكية أمام لبنان لمحاربة الفساد
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المستثمر حسان عزّالدين: برنامج شارك تانك فرصة من العمر
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تاكسي حنان للسيدات فقط… مشواركِ معها أسرع على الدراجة النارية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
للمرة الأولى... خطة الطوارئ الوطنية تضم الأشخاص ذوي الإعاقة بمعايير شاملة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
كاميرا الـLBCI في جولة مع وزير الأشغال داخل أنفاق بيروت وعلى طرقاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:25
برجا كاتدرائية نوتردام في باريس يحتضنان الزوار مجددا
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من المواجهة إلى الحوار: حزب الله يفتح باب المصالحة مع السعودية
أخبار لبنان
13:16
الراعي دشّن دير القديس شربل في منطقة فيلييه سور مارن بفرنسا
تقارير نشرة الاخبار
13:14
اتفاق شبه مكتمل بين إسرائيل وسوريا خارج إطار اتفاقات أبراهام
أمن وقضاء
10:11
الاعتداء على "طبيب الفقراء" وسكرتيرته... إليكم تفاصيل ما حصل
أخبار لبنان
15:10
سائق يفقد السيطرة على سيارته ويدهس شابين كانا يمارسان رياضة المشي
فنّ
10:39
بعد مزاعم إساءته إلى عاملته المنزلية... فارس كرم يخرج عن صمته ويوضح
أمن وقضاء
04:00
الأمن العام يسقط نادي تدليك وهمي يُمارس الفساد في البقاع الأوسط
حال الطقس
02:15
كتل هوائية دافئة تسيطر على لبنان وارتفاع ملحوظ بالحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل
أمن وقضاء
14:06
أدرعي: قضينا على أحد عناصر "حزب الله" في أرنون
خبر عاجل
03:46
مصادر للـLBCI ردًا على سؤال حول كلام الامين العام لحزب الله بخصوص السعودية: المملكة حريصة على استقرار لبنان وازدهاره وهي تتعامل معه من منطلق دولة إلى دولة
أمن وقضاء
11:33
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
