قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-30 | 14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
نتنياهو
ترامب...
يقابله
معارضة
داخلية
رولان خوري من امن الدولة الى سهيلة فالكازينو...الجناية ممنوعة عنه
طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟
آخر الأخبار
أخبار دولية
16:50
نتانياهو سيطلع الحكومة الإسرائيلية على خطة ترامب في شأن غزة
آخر الأخبار
16:32
مصدر مطلع للجزيرة: وفد حماس أكد أنه سيعمل على رد رسمي بأسرع وقت بعد انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية
آخر الأخبار
16:31
مصدر مطلع للجزيرة: وفد حماس أكد خلال الإجتماع أنه سيدرس بمسؤولية عالية المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار
آخر الأخبار
16:31
مصدر مطلع للجزيرة: مسؤولون من قطر ومصر وتركيا عقدوا إجتماعًا مع وفد حركة حماس المفاوض لبحث خطة ترمب
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
أخبار لبنان
2025-09-21
وزارة الداخلية دانت مجزرة بنت جبيل: الاعتداء يمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين
أخبار دولية
2025-09-15
قمة عربية-إسلامية في الدوحة للبحث في الرد على الهجوم الإسرائيلي
آخر الأخبار
2025-08-28
الجيش اللبناني بدأ بتسلم شحنات سلاح من مخيم الرشيدية على أن تليها عمليات تسليم من مخيم البص ومخيم البرج الشمالي
أخبار لبنان
2025-09-27
الشيخ نعيم قاسم: الخطر الإسرائيليّ الأميركيّ على لبنان خطر وجوديّ ولن نسمح بنزع السلاح
تقارير نشرة الاخبار
14:05
التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
14:01
قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة
اقتصاد
02:26
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
04:37
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
02:46
بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك
اقتصاد
03:52
جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025
أخبار لبنان
08:35
بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية
خبر عاجل
02:02
خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض
موضة وجمال
06:59
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
أخبار دولية
01:54
بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)
