LBCI
LBCI

تفاصيل زيارة البابا الى لبنان...

تقارير نشرة الاخبار
2025-10-07 | 13:55
مشاهدات عالية
LBCI
تفاصيل زيارة البابا الى لبنان...
تفاصيل زيارة البابا الى لبنان...

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

زيارة

البابا

لبنان...

كهرباء لبنان تواصل حملتها لإزالة التعديات عن الشبكة في البربور وعرمون
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
15:02

الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي المسير يحلق في أجواء الضاحية الجنوبية وعرمون - بشامون وخلدة

LBCI
رياضة
15:00

"شكراً لكرة القدم"... جوردي ألبا يعلن اعتزاله في نهاية الموسم

LBCI
أخبار دولية
14:59

حماس "تريد ضمانات من ترامب والدول الراعية" لوقف الحرب في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:52

ترامب تعهد بدعم الضمانات الأمنية في قطاع غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
خبر عاجل
2025-09-29

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو اعتذر لرئيس وزراء قطر في اتصال هاتفي من البيت الأبيض عن الهجوم على الدوحة

LBCI
منوعات
2025-09-22

هجوم غريب وعنيف في مدرسة ثانوية أجنبية... مراهق قفز على خصمه بكرة القدم بشكل صادم وهذه التفاصيل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2025-09-15

أمير دولة قطر: إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس فلماذا تفاوضها ؟ وإسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش تمهيدا لتهجير سكانها

LBCI
فنّ
2025-09-15

بإطلالة جريئة وشفافة... كاثرين زيتا جونز تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل إيمي 2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

سرقة الكهرباء ليست شطارة

LBCI
أخبار لبنان
14:05

متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي ممطر يقترب من لبنان...

LBCI
اقتصاد
02:23

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:02

اليكم موعد الزيارة الرسولية للحبر الأعظم الى لبنان...

LBCI
خبر عاجل
04:45

رامكو تعلن توقف عمليات جمع النفايات في مناطق المتن وكسروان وبيروت الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
08:14

حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب ‏إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة

LBCI
خبر عاجل
07:04

وزير الدفاع السوري يعلن الإتفاق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية على وقف فوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 07-10-2025

LBCI
أخبار دولية
16:52

ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا

Learn More