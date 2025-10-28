الأخبار
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

بترا ابو حيدر
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-28 | 15:19
مشاهدات عالية
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين
0min
أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

 
 
بيروت تشهد حركة ناشطة للموفدين... أورتاغوس ومدير المخابرات المصرية في الواجهة
تسجيل اللبنانيين غير المقيمين على اللوائح الإغترابية يتواصل...
LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة: قصف من مسيرات إسرائيلية على خيام نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
17:48

إعلام رسمي: بيونغ يانغ تختبر صاروخ كروز عشية زيارة ترامب الى كوريا الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
17:45

الجزيرة نقلا عن مصدر في الإسعاف والطوارئ: 3 شهداء في قصف إسرائيلي على مدرسة تأوي نازحين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

LBCI
أخبار لبنان
17:41

أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
منوعات
10:42

"إما أن تخرجوا أو سندخل"… فيديو مرعب ينتهي باكتشاف صادم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

وزارة الصحة توضح مسار التحقيق في منتجات شركة "مياه تنورين"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الوزير الحجار بحث مع السفير بخاري في الأوضاع وأكد أولوية مكافحة المخدرات بالتعاون مع المملكة

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:26

استقبال حاشد لبعثة المواي تاي اللبنانية بعد إحرازها فضية الألعاب الآسيوية في البحرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:19

أميركا في قلب آسيا... واتفاق طوكيو خطوة في معركة السيطرة على النفوذ بين واشنطن وبكين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

قطاع العقارات في لبنان يحقق ارتفاعا في المبيعات لكن التعافي محدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة البابا لاوون الى لبنان اقتربت... إليكم البرنامج الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

جلسة نيابية لم يكتمل نصابها والسبب التباين حول اقتراع المغتربين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

متفجرات الجيش اللبناني تنفد بعد تفجير مخازن لحزب الله جنوب الليطاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

قانون الإنتخاب يفجّر نصاب المجلس... فهل يأتي دور الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الحرب مع لبنان لدى إسرائيل حتمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

هل تتّجه إسرائيل إلى توسيع ضرباتها على لبنان؟ الإجابة في هذا التقرير

LBCI
اقتصاد
03:27

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
09:27

معلومات الـLBCI: في ما يتعلق بقضية مقتل الشاب إليو أبي حنا مخابرات الجيش تسلّمت عددًا من المشتبه فيهم كانوا موجودين على حاجز شاتيلا

LBCI
أمن وقضاء
12:15

مروجا مخدرات ينشطان في محلة حي السلم في قبضة مفرزة استقصاء جبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:24

افتتاح 3 أبنية في قاعدة جونية البحرية بدعم من السلطات الألمانية

LBCI
خبر عاجل
06:27

معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
11:38

وزيرة الشؤون الاجتماعية استقبلت أورتاغوس: لبنان يحتاج إلى اهتمام دولي مضاعف

LBCI
اسرار
00:30

أسرار الصحف 28-10-2025

LBCI
صحف اليوم
01:17

براك الى بيروت مع "تحذير أخير": نزع السلاح الآن أو نترككم لمصيركم! (الأخبار)

