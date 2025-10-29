إجتماع لبناني-سوري... وبحث في الحدود ومكافحة الإرهاب

في فندق "هيلتون - الحبتور" في سن الفيل، عقد اجتماع بين وفد من وزارة الداخلية السورية من جهة وعدد من ضباط المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان من جهة أخرى.



وتباحث المجتمعون بعناوين عدة أبرزها الحدود ومكافحة الارهاب.