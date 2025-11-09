العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

انطلقت العملية الانتخابية في نقابة المحامين في الشمال بإشراف نقيب المحامين سامي مرعي الحسن.ويتنافس على مركز النقيب كل من مروان ضاهر وشوقي ساسين فيما تدور المنافسة أيضًا على مركز في عضوية النقابة.وينتخب ١٣٠٠ محامي مسجلين في النقابة حيث تستمر العملية الانتخابية لمدة ست ساعات ليصار الى فرز الاصوات واعلان النتائج مساء.