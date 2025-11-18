"Beirut One" إفتتح أعماله تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"... هذه أجواء الجلسات

مؤتمر "Beirut One" افتتح أعماله اليوم في بيروت، واضعاً العاصمة على خارطة المبادرات الجادّة للنهوض بالاقتصاد، بمشاركة كبار المستثمرين وروّاد الأعمال والمسؤولين من دول عديدة، تحت عنوان "بيروت تنهض من جديد"، بما يساهم في رسم مستقبل لبنان وفتح مرحلة جديدة من التنمية.هذه أجواء الجلسة الافتتاحية والجلسات المتخصصة التي تلت.