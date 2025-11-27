الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
20
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
9
o
الجنوب
20
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
الكاتب:
يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-27 | 13:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
0
min
في أول يوم من رحلته الرسولية: البابا عفوي بسلامه وتصرفاته
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
رحلته
الرسولية:
البابا
بسلامه
وتصرفاته
التالي
البابا في تركيا... إليكم المستجدات
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
0
فنّ
15:51
في خضم مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)
فنّ
15:51
في خضم مع متلازمة الشخص المتيبّس... هكذا بدت سيلين ديون في أحدث ظهور لها (صور)
0
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
0
أخبار دولية
14:58
بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
14:58
بن غفير يعلن دعمه للجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على فلسطينيَين في الضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:01
ناصر الدين لمناسبة اليوم العالمي للإيدز: الدواء موجود بدعم من الشركاء ونسعى تدريجيًا لشرائه على نفقة الوزارة
أخبار لبنان
10:01
ناصر الدين لمناسبة اليوم العالمي للإيدز: الدواء موجود بدعم من الشركاء ونسعى تدريجيًا لشرائه على نفقة الوزارة
0
أخبار دولية
2025-10-22
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2025-10-22
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق غزة سيساعد إسرائيل على إقامة المزيد من التحالفات في الشرق الأوسط
0
أخبار دولية
2025-10-09
وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
أخبار دولية
2025-10-09
وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
0
منوعات
2025-10-13
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)
منوعات
2025-10-13
"أليس" تضرب إسبانيا... فيضانات عنيفة تحوّل الطرق إلى أنهار وتشلّ حركة النقل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية
تقارير نشرة الاخبار
13:55
سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:52
مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف حزب الله بين باريس وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف حزب الله بين باريس وطهران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
أخبار لبنان
23:56
حادث سير على اوتوستراد عمشيت
2
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
3
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
اسرار
00:25
أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥
4
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
آخر الأخبار
05:30
البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك
5
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
6
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
أخبار لبنان
07:27
الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس
7
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
أخبار لبنان
03:19
الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار
8
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More