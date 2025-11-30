الأخبار
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-30 | 13:28
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
آخر الأخبار
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
أخبار لبنان
16:25
البابا لاون يزور راهبات الكرمل في حريصا
0
أخبار دولية
16:16
روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
16:16
روبيو: محادثات "مثمرة" في فلوريدا بشأن أوكرانيا
0
أخبار دولية
16:10
الجمعية الوطنية الفنزويلية تحقق في غارات أميركية على قوارب
أخبار دولية
16:10
الجمعية الوطنية الفنزويلية تحقق في غارات أميركية على قوارب
0
خبر عاجل
15:54
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
خبر عاجل
15:54
إنتهاء المباراة بفوز قطر على لبنان بنتيجة 86-83
0
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
0
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
0
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
0
أخبار لبنان
2025-11-17
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
أخبار لبنان
2025-11-17
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
0
رياضة
2025-11-10
بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟
رياضة
2025-11-10
بعد زيارته المفاجئة إلى "كامب نو"... هل يعود ميسي إلى ناديه السابق؟
0
آخر الأخبار
2025-08-31
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 13 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-08-31
إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 13 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
آخر الأخبار
2025-11-29
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش لناحية الجدار
آخر الأخبار
2025-11-29
الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش لناحية الجدار
0
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
أخبار دولية
13:51
قلق إقليمي وتحركات سعودية-تركية نحو طهران لاحتواء التصعيد المحتمل
0
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
أخبار دولية
13:49
من برشلونة... الـLBCI تواكب ولادة شراكة متوسطية بطموح مشترك: بحرٌ واحد مستقبلٌ واحد
0
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
أخبار دولية
13:43
إسرائيل تضغط على واشنطن لنزع سلاح حزب الله وتلوّح بمناطق عازلة على الحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الجانب الديني الروحي لزيارة الحبر الأعظم نسّقه المطران ميشال عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان يجمع طوائفه والبابا يوم حوار تاريخي في قلب بيروت
0
أخبار دولية
13:27
صلاة مسكونية جامعة في اسطنبول بين رأسي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسي
أخبار دولية
13:27
صلاة مسكونية جامعة في اسطنبول بين رأسي الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسي
0
أخبار لبنان
13:11
مُراسل الـLBCI...ينقل كواليس رحلة الحبر الأعظم من روما إلى لبنان
أخبار لبنان
13:11
مُراسل الـLBCI...ينقل كواليس رحلة الحبر الأعظم من روما إلى لبنان
0
أخبار لبنان
13:10
بعبدا ترحب بالبابا...خيول وأرز ودبكة ورسالة بقاء في الأرض
أخبار لبنان
13:10
بعبدا ترحب بالبابا...خيول وأرز ودبكة ورسالة بقاء في الأرض
0
أخبار لبنان
13:04
بابا السلام لاوون الرابع عشر في زيارة تاريخية لبلاد الأرز
أخبار لبنان
13:04
بابا السلام لاوون الرابع عشر في زيارة تاريخية لبلاد الأرز
1
حال الطقس
02:57
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:57
أمطار غزيرة وانخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
خبر عاجل
13:36
تابعوا في هذه اللحظات مباراة لبنان وقطر مباشرةً عبر الـLBCI والـLB2
3
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
أخبار لبنان
10:15
على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)
4
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
أمن وقضاء
09:40
إليكم تدابير السير في اليوم الثاني والثالث من زيارة البابا لاون للبنان...
5
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
أخبار لبنان
09:07
بالفيديو والصور: البابا لاون في لبنان... ومراسم استقبال رسمية في مطار بيروت
6
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
12:00
ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية
7
أمن وقضاء
04:39
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
أمن وقضاء
04:39
الجيش: إطلاق عدد من قذائف المدفعية الخلبية لدى وصول البابا لاون
8
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
خبر عاجل
14:43
إنتهاء الشوط الأول من مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة بتقدم لبنان على قطر بنتيجة 38-35
