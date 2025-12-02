الأخبار
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-02 | 13:57
مشاهدات عالية
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
0
min
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
ترافق
البابا
العودة
أزرار تذكارية من الـLBCI إلى الصحافيين تخليدًا لزيارة البابا
مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا
آخر الأخبار
أخبار لبنان
14:54
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: حضور البابا شكّل إشراقة أمل
أخبار لبنان
14:54
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: حضور البابا شكّل إشراقة أمل
0
أمن وقضاء
14:48
قوى الأمن الدّاخليّ: الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة
أمن وقضاء
14:48
قوى الأمن الدّاخليّ: الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة
0
أخبار لبنان
14:40
تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: لاعتماد سياسات الدمج الكامل
أخبار لبنان
14:40
تحالف منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان: لاعتماد سياسات الدمج الكامل
0
آخر الأخبار
14:35
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
آخر الأخبار
14:35
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
آخر الأخبار
14:35
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
آخر الأخبار
14:35
أكسيوس: نتنياهو يطلب من ترامب مزيدًا من المساعدة في مساعيه لنيل العفو
0
أمن وقضاء
14:48
قوى الأمن الدّاخليّ: الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة
أمن وقضاء
14:48
قوى الأمن الدّاخليّ: الرسائل الإلكترونية المرسلة باسم المدير العام غير صحيحة
0
أخبار لبنان
14:54
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: حضور البابا شكّل إشراقة أمل
أخبار لبنان
14:54
إدارة واستثمار مرفأ بيروت: حضور البابا شكّل إشراقة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزرار تذكارية من الـLBCI إلى الصحافيين تخليدًا لزيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزرار تذكارية من الـLBCI إلى الصحافيين تخليدًا لزيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 2-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:53
مقدمة النشرة المسائية 2-12-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
رسائلُ إسرائيلية إلى أميركا: حزب الله يعزّز قدراته وتصعيد على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
رسائلُ إسرائيلية إلى أميركا: حزب الله يعزّز قدراته وتصعيد على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لحظات لا تُمحى مع البابا… شهادات حياة ودموع وشفاء
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لحظات لا تُمحى مع البابا… شهادات حياة ودموع وشفاء
1
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
خبر عاجل
11:31
الجيش الاسرائيلي يزعم اغتيال الوحدة ١٢١ لحزب الله كل من جوزيف سكاف ومنير أبو رجيلي وجو بجاني ولقمان سليم
2
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
3
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
خبر عاجل
09:18
حصريا للـLBCI: رسالة من البابا لاون إلى الرئيس عون عبر الطيران المدنيّ من على متن الطائرة بعد اقلاعها
4
خبر عاجل
10:13
البابا ردًا على سؤال الـLBCI فور وصوله إلى روما عن ايصال صرخة اللبنانيين إلى ترامب للمساهمة في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام
خبر عاجل
10:13
البابا ردًا على سؤال الـLBCI فور وصوله إلى روما عن ايصال صرخة اللبنانيين إلى ترامب للمساهمة في وضع حد للاعتداءات الاسرائيلية: تواصلت وسأتواصل مع القادة لإحلال السلام
5
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
6
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
7
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
8
خبر عاجل
10:05
وصول طائرة البابا لاون الرابع عشر الى ايطاليا
خبر عاجل
10:05
وصول طائرة البابا لاون الرابع عشر الى ايطاليا
