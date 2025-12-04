الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-04 | 13:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
min
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
إسرائيليان
لبنان:
دبلوماسيّ
الميكانيزم
وعسكريّ
الاعتداءات
التالي
شورى الدولة ينتصر للأملاك البحرية فهل تصحو الحكومة من غيبوبتها لإستعادة ملياراتها؟
للمرة الاولى منذ عقود تفاوض مدني بين لبنان واسرائيل... والتعاون الاقتصادي جزء من النقاش
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:23
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين: مسؤولو البنتاغون أعدوا خططا لتعهدات أمنية محتملة من واشنطن بشأن أوكرانيا
آخر الأخبار
16:23
وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوروبيين: مسؤولو البنتاغون أعدوا خططا لتعهدات أمنية محتملة من واشنطن بشأن أوكرانيا
0
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:12
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدة الضهيرة بقذيفتين من عيار 155 ملم
آخر الأخبار
15:12
مدفعية الجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدة الضهيرة بقذيفتين من عيار 155 ملم
0
آخر الأخبار
14:35
سانا: قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي كويا وأطرافها في حوض اليرموك
آخر الأخبار
14:35
سانا: قوات الاحتلال تتوغل في ريف القنيطرة وتعتدي بالمدفعية على تل أحمر شرقي كويا وأطرافها في حوض اليرموك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-23
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
آخر الأخبار
2025-11-23
نتنياهو: حماس لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة ونحن نعمل وفقا لذلك
0
خبر عاجل
2025-12-03
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
خبر عاجل
2025-12-03
إسرائيل: أوضحنا في الاجتماع أن نزع سلاح حزب الله إلزامي ولا علاقة له بتعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية
0
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
0
آخر الأخبار
2025-11-23
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام الذي استشهد اثرة الغارة على حارة حريك
آخر الأخبار
2025-11-23
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد المجاهد رفعت أحمد حسين "أبو علي" مواليد عام 1982 من بلدة حام الذي استشهد اثرة الغارة على حارة حريك
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
موظّف لا يتعب ولا يطلب زودة ولا يشتكي... فمن هو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد من مجلس الأمن في سوريا... رسائل سياسية وأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في العراق بلبلة بعد إدراج حزب الله على لائحة الارهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مساران إسرائيليان مع لبنان: دبلوماسيّ عبر الميكانيزم وعسكريّ عبر الاعتداءات
0
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
أخبار لبنان
13:32
وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
تقارير نشرة الاخبار
13:29
المدارس الدامجة في لبنان خطة عام ٢٠٣٠
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:22
الدولة اللبنانية تحاول امتصاص الانفجار وتؤكد شفافية الجيش اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
تقارير نشرة الاخبار
13:21
شركات شاركت في Shark Tank جاهز للمشاركة في OMT Christmas in Action
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجلسة الحكومية... عرضٌ لتقرير الجيش الثالث وتفاصيلُ أخرى
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الجلسة الحكومية... عرضٌ لتقرير الجيش الثالث وتفاصيلُ أخرى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
خبر عاجل
07:11
إنذار عاجل من افيخاي ادرعي إلى سكان جباع ومحرونة في جنوب لبنان
2
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
أخبار لبنان
04:35
جريمة مروّعة في معاصر الشوف تودي بحياة ابن البلدة والبلدية تدعو إلى ضبط النفس
3
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
خبر عاجل
05:36
توضيح للجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق بشأن ما نشر عن تجميد أموال حزب الله والحوثيين
4
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:15
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يليه منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس
5
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:25
إنذار اسرائيلي إلى سكان مجادل وبرعشيت في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
خبر عاجل
04:16
العراق يجمد أموال حزب الله اللبناني والحوثيين
7
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
أمن وقضاء
10:56
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة احتيالية..
8
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
أمن وقضاء
12:19
تدابير سير على أوتوستراد المسيلحة - البترون بسبب أعمال صيانة وتزفيت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More