لقاء باريسي قريب يحضره قائد الجيش واتصالات مستمرة لترتيب مباحثات له في واشنطن
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-08 | 13:30
مشاهدات عالية
لقاء باريسي قريب يحضره قائد الجيش واتصالات مستمرة لترتيب مباحثات له في واشنطن
لقاء باريسي قريب يحضره قائد الجيش واتصالات مستمرة لترتيب مباحثات له في واشنطن
*
تقارير نشرة الاخبار
باريسي
يحضره
الجيش
واتصالات
مستمرة
لترتيب
مباحثات
واشنطن
آخر الأخبار
آخر الأخبار
17:00
آخر الأخبار
17:00
آخر الأخبار
16:51
آخر الأخبار
16:51
أخبار دولية
16:09
أخبار دولية
16:09
علوم وتكنولوجيا
16:05
علوم وتكنولوجيا
16:05
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تقارير نشرة الاخبار
13:52
منوعات
15:40
منوعات
15:40
آخر الأخبار
15:44
آخر الأخبار
15:44
أخبار دولية
15:59
أخبار دولية
15:59
أخبار لبنان
15:52
أخبار لبنان
15:52
تقارير نشرة الاخبار
14:14
تقارير نشرة الاخبار
14:14
حال الطقس
14:11
حال الطقس
14:11
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تقارير نشرة الاخبار
13:58
تقارير نشرة الاخبار
13:58
أخبار لبنان
13:55
أخبار لبنان
13:55
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تقارير نشرة الاخبار
13:49
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تقارير نشرة الاخبار
13:47
أمن وقضاء
04:05
أمن وقضاء
04:05
أمن وقضاء
14:35
أمن وقضاء
14:35
أمن وقضاء
05:22
أمن وقضاء
05:22
أخبار لبنان
02:11
أخبار لبنان
02:11
أخبار لبنان
06:30
أخبار لبنان
06:30
حال الطقس
14:11
حال الطقس
14:11
أخبار لبنان
05:58
أخبار لبنان
05:58
أخبار لبنان
06:24
أخبار لبنان
06:24
