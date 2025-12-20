الأخبار
اجتماع ثانٍ للجنة الميكانيزيم وإسرائيل تستمر في تهديداتها

تقارير نشرة الاخبار
2025-12-20
مشاهدات عالية
LBCI
اجتماع ثانٍ للجنة الميكانيزيم وإسرائيل تستمر في تهديداتها
اجتماع ثانٍ للجنة الميكانيزيم وإسرائيل تستمر في تهديداتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

للجنة

الميكانيزيم

وإسرائيل

تستمر

تهديداتها

هذه ليست بداية حرب... إنه إعلان انتقام
الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥
آخر الأخبار

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار جويّ لأيام عديدة ما عدا الثلاثاء...

LBCI
أخبار لبنان
01:54

رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى

LBCI
صحف اليوم
00:57

نقيب أصحاب الفنادق لـ“الأنباء الكويتية”: نسبة التشغيل في فنادق بيروت بين 27 كانون الأوّل و3 كانون الثاني تخطت 80%

LBCI
صحف اليوم
00:51

مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: توسّع الثقة الدولية بلبنان يضيق هامش التحرّك أمام أيّ عدوان إسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تلويح سوريّ بتعليق أيِّ تعاون مع لبنان... تقدّم في ملف السجناء السوريين

LBCI
أخبار لبنان
01:54

رئيسُ الحكومة لـ“الشرق الأوسط”: المجلس سينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-06

المتحدثة باسم قوات اليونيفيل للـLBCI: الاعتداء على قوات حفظ السلام خطير ودعونا الى تحقيق كامل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الأصفر صار بمتناول إيدك

LBCI
أخبار لبنان
14:00

احتفال تكريمي لمناسبة أربعين الشاعر طليع حمدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

صراع الاستحواذ على وارنر براذرز لم ينتهِ… صفقة محتملة قد تغيّر الموازين

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار لبنان
13:39

الذكرى التسعون لتأسيس الريجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

مدينة صيدا. قرية ميلادية تؤكّد التنوّع والانفتاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة استراتيجية عشرية لتطوير قطاع الزراع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

آلية استرداد الودائع المقترحة...اشكاليات ومخاطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

بعد تلويح سوريّ بتعليق أيِّ تعاون مع لبنان... تقدّم في ملف السجناء السوريين

LBCI
فنّ
05:00

وفاة الممثل اللبناني وليد العلايلي عن عمر 65 عاما

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

LBCI
أخبار لبنان
09:00

سلام بعد لقائه سيمون كرم: المرحلة الاولى من حصر السلاح على بعد ايام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني

LBCI
أمن وقضاء
05:28

قام بأكثر من 40 عملية نشل في بيروت... فوقع بقبضة شعبة المعلومات

LBCI
أمن وقضاء
05:50

الجمارك تضبط مواد غذائية أجنبية ولحوما مهربة في الغازية وعند معبر العريضة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

قرية ميلادية في بلدية القلعة في المتن الأعلى

LBCI
أخبار دولية
06:15

الأردن يؤكد مشاركة سلاح الجو الملكي في الضربات الأميركية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

LBCI
منوعات
08:00

ظنت أن لصاً اقتحم منزلها... لكن المفاجأة كانت غير متوقعة! (صور)

