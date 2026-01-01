الأخبار
عام مضى… وعام آتٍ: رئيس الحكومة نواف سلام يفتح كل الملفات في مقابلة خاصة للـLBCI

تقارير نشرة الاخبار
2026-01-01 | 13:15
مشاهدات عالية
LBCI
أكد رئيس الحكومة نواف سلام في مقابلة خاصة للـLBCI أن العام المقبل يتوقف على عاملين أساسيين: تشكيل مجلس نواب جديد، واستمرار فرصة الإصلاح التي يسعى لتحقيقها رغم صعوبة السنة الأولى، مشيرًا إلى نجاحه في محطات عدّة لإعادة الدولة إلى السكة الصحيحة والعمل على إعادة بنائها.

-سلاح حزب الله
أوضح سلام أن السلاح يجب أن يكون في أُمرة جميع اللبنانيين وبقرار من الحكومة، ونفى ما أُشيع عن رميه في البحر أو تسليمه لإسرائيل.

-الوضع الداخلي والأمن
نفى سلام وجود خطر اقتتال داخلي، مؤكدًا أن اللبنانيين مرّوا بحروب أهلية سابقًا وأن لا أحد يرغب بالعودة إليها، مشيرًا إلى جهود الحكومة لمنع أي تصعيد ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً عدم دخول لبنان في سياسة المحاور الإقليمية.

-إعادة الإعمار
أعلن سلام أن إعادة الإعمار بحاجة إلى إمكانيات كبيرة، مشيرًا إلى إقرار مجلس النواب قبل 10 أيام قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، وعقده اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار تمهيدًا لصرف الأموال مع مطلع العام.

-ملف الكهرباء
بيّن رئيس الحكومة أن أزمة الكهرباء تراكمت لسنوات بسبب سوء الإدارة، وأن الحل يتطلب وقتًا طويلًا، لكنه أكد أن الحكومة وضعت الملف على مسار جديد يشمل تلزيم معامل جديدة وإصلاح شبكة التوزيع، مع اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع.
 
 
أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الحكومة

الملفات

مقابلة

للـLBCI

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥
في ليلة رأس السنة... هكذا يعايد الجيش اللبنانيين
مقالات ذات صلة

آخر الأخبار
2025-10-10

رئيس الحكومة نواف سلام غادر إلى باريس في زيارة خاصة

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

ترقّبوا مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السّاعة 9:30 مباشرةً عبر شاشة الـLBCI

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-22

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-27

وصول رئيس الحكومة نواف سلام الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

المطران عون: زيارة البابا تؤكد مكانة لبنان ولا بد من الحوار لبناء السلام

LBCI
حال الطقس
2025-12-30

منخفض جوي جديد غدًا...

LBCI
منوعات
2025-12-29

أمّ أميركية تختطف أطفالها الأربعة وتفرّ بهم إلى أوروبا... لن تصدقوا السبب

LBCI
أمن وقضاء
08:55

وزير الداخلية أصدر قراراً بمنع تسليم الدراجات الآلية قبل تسجيلها وتزويد المشترين بخوذة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
أخبار دولية
03:41

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

LBCI
أخبار دولية
00:11

مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥

LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:35

فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:42

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
23:47

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
اخبار البرامج
14:56

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
آخر الأخبار
03:32

أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض

