الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-11 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
0
min
طهران تهدد: القواعد الأميركية وإسرائيل أهدافٌ مشروعة إذا…
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
تهدد:
القواعد
الأميركية
وإسرائيل
أهدافٌ
مشروعة
التالي
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
استنفار إسرائيلي بعد مشاورات نتنياهو – واشنطن وتهديدات إيرانية بالرد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:25
الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص
أخبار دولية
07:25
الداخلية السورية: توقيف شخصين من تنظيم الدولة الاسلامية ضالعين بتفجير مسجد في حمص
0
آخر الأخبار
07:15
أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص
آخر الأخبار
07:15
أ.ف.ب: موقوفان بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية والضلوع بتفجير مسجد في حمص
0
أخبار دولية
07:12
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "عقوبات جديدة" على إيران
أخبار دولية
07:12
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "عقوبات جديدة" على إيران
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-06
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-06
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
0
أخبار دولية
2025-12-16
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أخبار دولية
2025-12-16
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
0
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:44
وزارة الأشغال: خدمة Google Transit أصبحت متاحة للمرة الأولى في لبنان
أخبار لبنان
03:44
وزارة الأشغال: خدمة Google Transit أصبحت متاحة للمرة الأولى في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
0
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
4
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
6
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
7
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
8
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More