المتحدث باسم قسد: أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق... وهذا ما قالته الخارجية السورية للـLBCI

أكدت وزارة الخارجية السورية للـLBCI، أنّها الجهة القادرة على تلبية الهدف الأميركي بمحاربة داعش بعد انضمامها للتحالف الدولي، وبالتالي انتفاء دور قوات سوريا الديمقرطية قسد.



أما المتحدث باسم قسد فقال للـLBCI، إن "أنقرة خرّبت كل التفاهمات مع دمشق"، بينما القاعدة المشتركة بين الطرفين تبقى انفتاحهما على التفاوض لتطبيق اتفاق العاشر من آذار.