طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

يشهد الطقس تقلبات بين اليوم الخميس ويوم السبت المقبل، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.-الجو : متقلب وغائم وتتساقط امطار متفرقة بعد الظهر والمساء فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ٢٢٠٠متر-الحرارة : بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥ ٪- الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa- الانقشاع : جيد- حال البحر : منخفض الموج ٦٠سم وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.متقلب وغائم جزئيا مع احتمال امطار متفرقة صباحاً وتتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ٢٠٠٠متر الحرارة تتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/سمتقلب وغائم وتتساقط امطار متفرقة فيما تتساقط الثلوج الخفيفة على الجبال العالية ١٧٠٠متر الحرارة تتراوح بين ١١ و ١٧ ساحلا وبين ٤ و ١٢ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س