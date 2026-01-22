الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البساط شارك مع الوفد اللبناني في منتدى دافوس... وهذا ما قاله للـLBCI عن اللقاءات
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-22 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
البساط شارك مع الوفد اللبناني في منتدى دافوس... وهذا ما قاله للـLBCI عن اللقاءات
0
min
البساط شارك مع الوفد اللبناني في منتدى دافوس... وهذا ما قاله للـLBCI عن اللقاءات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الوفد
اللبناني
منتدى
دافوس...
للـLBCI
اللقاءات
التالي
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الهجمات الإسرائيلية مستمرة وتوقفها أبعد من الميكانيزم
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
ستة جرحى في هجوم بالسكين خلال تظاهرة للأكراد في بلجيكا
أخبار دولية
16:39
ستة جرحى في هجوم بالسكين خلال تظاهرة للأكراد في بلجيكا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
أخبار دولية
16:11
ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
16:11
ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
0
اخبار البرامج
16:00
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
اخبار البرامج
16:00
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
أخبار لبنان
2025-12-08
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
0
أخبار دولية
2025-12-10
حصيلة جديدة لوزارة الدفاع: إجلاء أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا
أخبار دولية
2025-12-10
حصيلة جديدة لوزارة الدفاع: إجلاء أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا
0
أخبار دولية
2025-10-06
بريطانيا تدعم عددا من مواطنيها المحتجزين في إسرائيل ضمن أسطول مساعدات غزة
أخبار دولية
2025-10-06
بريطانيا تدعم عددا من مواطنيها المحتجزين في إسرائيل ضمن أسطول مساعدات غزة
0
خبر عاجل
2026-01-21
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
2026-01-21
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:17
الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل
0
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
رياضة
13:44
اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
تقارير نشرة الاخبار
13:38
بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
تقارير نشرة الاخبار
13:29
الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
تقارير نشرة الاخبار
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
اخبار البرامج
09:54
فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
5
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
أخبار لبنان
10:35
عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"
6
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
أمن وقضاء
06:31
سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن
7
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
خبر عاجل
05:22
ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان
8
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
خبر عاجل
08:03
ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More