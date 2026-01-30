الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-30 | 13:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
0
min
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الغاز
لبنان:
نقابة
الموزعين
للـLBCI؟
التالي
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:38
طارق متري لـ "جدل": لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% إضافة إلى الرواتب لكننا وعدناهم بمشروع قانون خلال 15 يومًا يتضمن تصحيحًا لرواتب العاملين في القطاع العام على أن تكون الزيادة بحسب إمكانات الدولة
آخر الأخبار
15:38
طارق متري لـ "جدل": لم نَعِد العسكريين بزيادة 50% إضافة إلى الرواتب لكننا وعدناهم بمشروع قانون خلال 15 يومًا يتضمن تصحيحًا لرواتب العاملين في القطاع العام على أن تكون الزيادة بحسب إمكانات الدولة
0
آخر الأخبار
15:31
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": مصير الانتخابات عالق لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يتفقوا في ما بينهم وقد أرسلنا إليهم مشروع قانون لمناقشته
آخر الأخبار
15:31
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": مصير الانتخابات عالق لدى المجلس النيابي وعلى النواب أن يتفقوا في ما بينهم وقد أرسلنا إليهم مشروع قانون لمناقشته
0
آخر الأخبار
15:26
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": نحن كحكومة مستعدون لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لتطبيقها وفق أي قانون يقره المجلس النيابي إلا أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق
آخر الأخبار
15:26
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ "جدل": نحن كحكومة مستعدون لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومستعدون لتطبيقها وفق أي قانون يقره المجلس النيابي إلا أنّ القانون الحالي غير قابل للتطبيق
0
آخر الأخبار
15:15
طارق متري لـ "جدل": الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران وباعتقاده بولاية الفقيه لكن لا أعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة
آخر الأخبار
15:15
طارق متري لـ "جدل": الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله يجاهر بعلاقته بإيران وباعتقاده بولاية الفقيه لكن لا أعتقد أنّه يريد أن يزجّ لبنان في حرب جديدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
0
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-26
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا
أخبار دولية
2026-01-26
اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا
0
رياضة
2026-01-22
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
رياضة
2026-01-22
ريال مدريد يواجه احتمال المحاكمة... والسبب: "التلوث الضوضائي" في ملعبه: إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-10-29
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...
أخبار لبنان
2025-10-29
قراران لوزير المالية بتمديد مهل...
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-23
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-23
مقدمة النشرة المسائية 23-01-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
أخبار دولية
13:30
جانب من اسرار البيت الابيض في فيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:28
منصّةٌ رقميةٌ تحمي بياناتِ مهجري الحربِ الأهليّة والتمويلُ عائقٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
توافر الغاز في لبنان: ماذا يقول رئيس نقابة الموزعين للـLBCI؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جمعية المصارف: لا يجوز منح المودعين وعودا لا يمكن الإيفاء بها
0
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
أخبار دولية
13:17
إسرائيل تطلب دعما أميركيا لضرب مخازن الصواريخ الباليستية الإيرانية
0
أخبار دولية
13:15
هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا
أخبار دولية
13:15
هاتف المسؤولين الايرانيين لا يهدأ.. ووزير الخارجية الايرانية في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مجلس الوزراء يقرّ اتفاقية نقل محكومين سوريين ويبحث إعادة الإعمار في جلسة حافلة ببعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم
تقارير نشرة الاخبار
13:08
الى كل العسكريين وموظفي القطاع العام: لهذه الأسباب الدولة عاجزة حالياً عن تلبية مطالبكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي
تقارير نشرة الاخبار
13:03
الرتب والرواتب… من الرشوة الانتخابية إلى الانهيار المالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
فنّ
10:06
"قتلتها ولم تُبدِ أي ندم على جريمتها"… نقيب الفنانين السوريين يكشف تفاصيل صادمة عن مقتل هدى شعراوي
2
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
موضة وجمال
10:48
"كادت أن تظهر عارية"... فستان خطوبة "أشهر عارضة في أستراليا" يثير البلبلة: "لم تترك شيئًا للخيال!" (صور)
5
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
أخبار لبنان
08:10
الانتخابات النيابية في 3 و10 أيّار...
6
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
أمن وقضاء
12:45
الجيش: عملية دهم وتوقيف أشخاص وضبط سيارات مسروقة وكمية من المخدرات في بريتال والطيبة
7
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
8
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
خبر عاجل
08:47
الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More