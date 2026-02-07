افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية

افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة النسخة السابعة عشر من "منتدى الجزيرة" تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكل عالم متعدد الأقطاب".

ويركّز المنتدى، على مدى 3 أيام، على تحليل التحولات الجيوسياسية والإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عقب الحرب على غزة، إضافة إلى مناقشة موقع العالم العربي في خضم هذه التحولات





