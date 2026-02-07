الأخبار
افتتاح النسخة الـ17 من منتدى الجزيرة في الدوحة لمناقشة القضية الفلسطينية والتحولات الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07 | 08:33
افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة النسخة السابعة عشر من "منتدى الجزيرة" تحت عنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية في سياق تشكل عالم متعدد الأقطاب".
ويركّز المنتدى، على مدى 3 أيام، على تحليل التحولات الجيوسياسية والإستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط عقب الحرب على غزة، إضافة إلى مناقشة موقع العالم العربي في خضم هذه التحولات
