عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...

عملية خطف القيادي في الجماعة الاسلامية عطوي عطوي من بلدة الهبارية عقب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب لا تزال تتفاعل، في ظل غياب أي معلومات عنه.



والجماعة الاسلامية تعتبر عملية الخطف بمثابة تحد للدولة اللبنانية وتحول خطير في الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، خصوصا أنها حصلت في العمق اللبناني.