اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين

نوهت اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون بالجهود التي تبذلها المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتوفير أفضل رعاية للمحتاجين، لاسيما منها دار الايتام الإسلامية.



كلام السيدة الأولى جاء خلال زيارة تفقدية قامت بها إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في دار الأيتام الإسلامية في منطقة الطريق الجديدة، حيث اطلعت على الخدمات الرعائية من إقامة، وغداء وتمكين علمي ومهني و حرفي لمستفيديها، خصوصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.