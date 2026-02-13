الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
الكاتب:
يارا ضرغام
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-13 | 13:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
0
min
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الشباب
والرياضة
وزارتنا
الشباب!
التالي
"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية
الحريري سيقارب الإنتخابات والتقى سفراء
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:15
ترامب ردا على سؤال عن تغيير النظام في إيران: قد يكون ذلك أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو
آخر الأخبار
16:15
ترامب ردا على سؤال عن تغيير النظام في إيران: قد يكون ذلك أفضل شيء يمكن أن يحدث على ما يبدو
0
آخر الأخبار
16:15
ترامب عن إيران: حاملة طائرات أخرى ستنطلق قريبا
آخر الأخبار
16:15
ترامب عن إيران: حاملة طائرات أخرى ستنطلق قريبا
0
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
0
أخبار دولية
15:30
ترامب: "الخوف" دافع قوي في المفاوضات الصعبة مع إيران
أخبار دولية
15:30
ترامب: "الخوف" دافع قوي في المفاوضات الصعبة مع إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
0
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
0
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:58
صندوق النقد: الخبراء شددوا على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية مصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات الضرورية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي
خبر عاجل
13:58
صندوق النقد: الخبراء شددوا على أهمية ضمان أن تكون التزامات الإنفاق الجديدة بما في ذلك أي زيادات إضافية في رواتب القطاع العام والمعاشات التقاعدية مصحوبة بجهود تعبئة الإيرادات الضرورية لحماية استقرار الاقتصاد الكلي
0
آخر الأخبار
16:15
ترامب عن إيران: حاملة طائرات أخرى ستنطلق قريبا
آخر الأخبار
16:15
ترامب عن إيران: حاملة طائرات أخرى ستنطلق قريبا
0
خبر عاجل
13:59
صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية
خبر عاجل
13:59
صندوق النقد: أجرينا مناقشات بنّاءة مع السلطات اللبنانية لتعزيز استراتيجية إعادة هيكلة المصارف التي تمت صياغتها مؤخراً وضمان توافقها الكامل مع المبادئ الدولية وهي مجدية من الناحية المالية ومتسقة مع الدين العام والاستدامة الخارجية
0
آخر الأخبار
14:05
عامر البساط لـ"جدل": صياغة الاتفاق لا تزال تتطلب نقاشا والمقاربة متفق عليها مع صندوق النقد
آخر الأخبار
14:05
عامر البساط لـ"جدل": صياغة الاتفاق لا تزال تتطلب نقاشا والمقاربة متفق عليها مع صندوق النقد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
0
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
0
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
رياضة
13:31
الالعاب الاولمبية في ميلانو تشهد اليوم على شجاعة غير مسبوقة لمتزلج لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اللبنانية الأولى زارت دار الايتام الاسلامية ونوهت بعمل المؤسسات الاجتماعية والخيرية في رعاية المحتاجين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشاريع في مرفأ بيروت قد تغيّر وجه النقل والتجارة في لبنان والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عملية خطف عطوي عطوي لا تزال تتفاعل...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
"سوا بالصيام": تضامنٌ لتخفيف كلفة السلة الغذائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
وزارة الشباب والرياضة وزارتنا نحن الشباب!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
أخبار لبنان
06:17
بري يفتتح سجل الترشيحات للانتخابات النيابية 2026 والنائب قبلان يتبعه
2
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
حال الطقس
05:17
ساعات تفصلنا عن منخفض جوي: رياح قوية وأمطار غزيرة
3
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
أخبار لبنان
05:31
بري: من غير الجائز مع بداية عهد جديد أن نعيق إنطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري
6
اقتصاد
02:51
إليكم جدول أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:51
إليكم جدول أسعار المحروقات..
7
أخبار لبنان
02:56
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني
أخبار لبنان
02:56
المالية أعلنت جهوزيتها لقبض الرسوم عبر صناديق الوزارة او بطاقات الائتمان المصرفي والدفع الإلكتروني
8
أمن وقضاء
02:40
قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار
أمن وقضاء
02:40
قوى الأمن: دهم شقّتَين في الشياح وتوقيف متورّطَين وضبط أسلحة حربية وذخائر معدّة للتخزين والاتجار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More