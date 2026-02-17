خصص اجتماع "الخماسية" الذي استضافه السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعيدا من الاعلام، للمؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش الذي يعقد في القاهرة في 24 شباط الحالي.وحضر الاجتماع بالاضافة الى السفراء الخمسة، ممثلان عن السفارتين الألمانية والبريطانية لكون دولتيهما مهتمتين بدعم الأجهزة الأمنية.وناقش الاجتماع التحضيرات وجدول الأعمال ومستوى الحضور الذي وفي معلومات للـLBCI سيكون على مستوى دبلوماسي تقني يشارك فيه سفراء الخماسية وغيرهم من الدول الصديقة للبنان والتي ستشارك على مستوى أعلى في مؤتمر باريس.ولم تغب عن الاجتماع مداولات مجلس الوزراء الاثنين وما عرضه قائد الجيش في ما خص تقرير خطة حصر السلاح والمهل التي لا تزال غير واضحة لانجاز المهمة على كامل الأراضي اللبنانية ما بعد الجنوب. أسئلة تحتاج الى أجوبة ووضوح، بحسب ما اتفق سفراء الخماسية في الاجتماع عليه وأكدوا تزامن التقدم في حصر السلاح مع الدعم المرجو أن تحصل عليه القوات المسلحة.