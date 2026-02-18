الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سرّ وقدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طقس ممطر وثلوج جبلا...
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-18 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
طقس ممطر وثلوج جبلا...
2
min
طقس ممطر وثلوج جبلا...
يؤثر اليوم على لبنان منخفض جوي ويستمر لغاية ظهر غد الخميس، يحمل معه أمطارًا متفرقة، وتدنّيًا في درجات الحرارة، وتساقطًا للثلوج على الجبال، يليه استقرار وارتفاع في الحرارة.
في تفاصيل طقس اليوم:
- الجو : غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانًا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على الجبال العالية لتتدنى الى الـ ١٦٠٠ متر ليلاً
- الحرارة : بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٩٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa
- الانقشاع : يسوء محلياً
- حال البحر : مرتفع الموج ٤ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الخميس : غائم جزئيًا مع احتمال امطار محلية قبل الظهر ثم يستقر الطقس تدريجيًا والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
الجمعة : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
حال الطقس
وثلوج
جبلا...
التالي
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
طرابلس بين الغضب والأمان: ماذا بعد الاخلاء والهدم؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-13
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
حال الطقس
2025-11-25
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
حال الطقس
2025-11-25
طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا
0
حال الطقس
2025-12-29
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2025-12-29
أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات… اليكم طقس الأيام المقبلة
0
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
حال الطقس
2026-02-03
منخفض جويّ مع امطار وثلوج...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-17
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-02-17
مقدمة النشرة المسائية 17-2-2026
0
أخبار لبنان
06:56
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
أخبار لبنان
06:56
"التيار الوطني الحر" يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
0
اسرار
2025-09-22
أسرار الصحف 23-9-2025
اسرار
2025-09-22
أسرار الصحف 23-9-2025
0
أخبار لبنان
2026-01-20
اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان... هذا ما تقرر
أخبار لبنان
2026-01-20
اجتماع للمجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان... هذا ما تقرر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
تقارير نشرة الاخبار
13:36
واشنطن تستعد لانعقاد مجلس السلام وإسرائيل تشدّد إجراءاتها في الضفة الغربية والقدس خلال رمضان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"الحرب الايرانية الاميركية قريبة"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
Lebanon Works Awards تُكرِّم قصص القطاع الخاص الناجحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
استراتيجية لبنان الدفاعية تحتاج الى ملايين الدولارات
0
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
أخبار لبنان
13:14
بدائل لتمويل زيادة الرواتب… مقترحات من لجنة الاقتصاد بدل تحميلها للناس
0
أخبار لبنان
13:10
لماذا لم يُستعمل فائض الموازنة لتغطية الزيادة على الرواتب؟
أخبار لبنان
13:10
لماذا لم يُستعمل فائض الموازنة لتغطية الزيادة على الرواتب؟
0
أخبار لبنان
13:03
الـLBCI تُواكب الشهر الكريم من الفوروم دو بيروت
أخبار لبنان
13:03
الـLBCI تُواكب الشهر الكريم من الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:00
رمضان في طرابلس…بعيداً عن البيت
أخبار لبنان
13:00
رمضان في طرابلس…بعيداً عن البيت
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 18-02-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
تقارير نشرة الاخبار
01:53
طقس ممطر وثلوج جبلا...
2
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
منوعات
09:00
مقطع فيديو يوثّق مغامرة خطيرة... صانع محتوى أردني يستكشف جزيرة إبستين: ما عثر عليه هناك صدم الجميع!
3
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
منوعات
07:09
لحظات رعب في جبال الألب: انهيار جليدي ضخم يبتلع عشرات المتزلجين (فيديو)
4
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:29
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني: يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
5
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
فنّ
07:40
وسام حنا يشوّق الجمهور لانطلاق "أكرم من مين" عبر الـLBCI... ورسالة حب لنوال الزغبي: "بيلبقلك المسرح"
6
اسرار
23:41
أسرار الصحف 18-02-2025
اسرار
23:41
أسرار الصحف 18-02-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
تقارير نشرة الاخبار
07:50
إجراءات احتواء قرار رفع أسعار البنزين... ماذا يقول وزير الاقتصاد؟
8
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
أمن وقضاء
03:59
الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More