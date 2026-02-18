طقس ممطر وثلوج جبلا...

يؤثر اليوم على لبنان منخفض جوي ويستمر لغاية ظهر غد الخميس، يحمل معه أمطارًا متفرقة، وتدنّيًا في درجات الحرارة، وتساقطًا للثلوج على الجبال، يليه استقرار وارتفاع في الحرارة.



في تفاصيل طقس اليوم:



- الجو : غائم مع تساقط امطار متفرقة تشتد احيانًا خاصة بعد الظهر وتتساقط ثلوج على الجبال العالية لتتدنى الى الـ ١٦٠٠ متر ليلاً

- الحرارة : بين ١٢ و ١٩ درجة ساحلًا وبين ٧ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٨ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪

- الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٩٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : يسوء محلياً

- حال البحر : مرتفع الموج ٤ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الخميس : غائم جزئيًا مع احتمال امطار محلية قبل الظهر ثم يستقر الطقس تدريجيًا والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.



الجمعة : مستقر قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢١ درجة ساحلًا وبين ٨ و ١٦ درجة بقاعاً وبين ٩ و ١٣ درجة على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.