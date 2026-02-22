الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
6
o
الجنوب
12
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
14
o
متن
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
الكاتب:
لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-22 | 13:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
0
min
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
اجتماع
القاهرة:
الامن
الداخلي
وحاجاتها
التالي
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:05
سفارة المكسيك: أميركا قدمت معلومات لعملية استهدفت زعيم عصابة مخدرات
أخبار دولية
15:05
سفارة المكسيك: أميركا قدمت معلومات لعملية استهدفت زعيم عصابة مخدرات
0
أخبار دولية
14:43
بزشكيان: أحدث المفاوضات مع أميركا "أسفرت عن مؤشرات مشجعة"
أخبار دولية
14:43
بزشكيان: أحدث المفاوضات مع أميركا "أسفرت عن مؤشرات مشجعة"
0
أخبار دولية
14:30
رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا
أخبار دولية
14:30
رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
0
منوعات
2026-01-13
ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار
منوعات
2026-01-13
ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار
0
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
أخبار لبنان
2025-10-28
الرئيس عون التقى بمدير المخابرات المصرية: كيفية الاستفادة من أجواء اتفاق غزة
0
اقتصاد
2026-02-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-02-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
تقارير نشرة الاخبار
14:20
أميركا وإيران الى محطة ثالثة من التفاوض الأسبوع الطالع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
لحظة تاريخية في أسيزي : العالم إلى جانب مار فرنسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
تقارير نشرة الاخبار
14:09
من حضن مفقود إلى ظاهرة عالمية: قصة Punch القرد الصغير
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
تقارير نشرة الاخبار
14:08
Bad Bunny يواصل إشعال الجدل السياسي بعد السوبر بول
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
واشنطن تشتعل: المحكمة تُسقِط رسوم ترامب… والأخير يردّ بحرب جمركية جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
لبنان وإثيوبيا: إطار قانوني جديد لتنظيم استقدام العاملات الأثيوبيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
تقارير نشرة الاخبار
13:50
قبيل اجتماع القاهرة: هذه مهام قوى الامن الداخلي وحاجاتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هجوم استباقي: إسرائيل تهدد بردّ واسع على حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:22
مقدمة النشرة المسائية 22-02-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
أمن وقضاء
08:00
أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار أميركي... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها
2
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
حال الطقس
02:14
كتل هوائية باردة ورطبة اليوم وغدا مع أمطار محلية
3
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
فنّ
06:44
وفاة ممثل هوليوودي شهير بعد صراع مع المرض عن عمر 53 عاما
4
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
أخبار دولية
00:11
تنديد عربي بتصريحات هاكابي عن حق لإسرائيل في قسم كبير من الشرق الأوسط
5
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
أخبار لبنان
04:35
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك: الأسعار لا تزال على حالها
6
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
03:27
جهود متواصلة لضابطة شتورا في الجمارك لحماية السلامة الغذائية ومكافحة التهريب... وهذا ما جرى ضبطه
7
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
أمن وقضاء
07:07
الجيش: توقيف 3 مواطنين في إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالأسلحة والمخلّين بالأمن
8
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
أخبار دولية
00:34
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجومين على الجيش السوري
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More