الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

تقارير نشرة الاخبار
2026-02-24 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جولة وزيرة التربية على مدارس الحافة الاممية مستمرة... هذه آخر المستجدات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

وزيرة

التربية

مدارس

الحافة

الاممية

مستمرة...

المستجدات

LBCI التالي
إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة
منصات التواصل الاجتماعي ممنوعة على الاطفال الالمان تحت سن ١٤
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:41

غوتيريش: حرب أوكرانيا وصمة عار على ضميرنا الجمعي

LBCI
أخبار دولية
16:18

وزراء غربيون يقاطعون خطاب ممثل موسكو في جنيف

LBCI
آخر الأخبار
15:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل 4 من أفراد الأمن في مدينة الرقة السورية الاثنين

LBCI
أخبار دولية
14:47

عقوبات أميركية على أفراد وكيانات في روسيا والإمارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-02-12

الأطباء يحذّرون: الإفراط في تناول بودرة البروتين قد يسبّب مضاعفات صحّية خطيرة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-06

قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل

LBCI
أخبار دولية
2026-02-09

ترامب: الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة قرب "نهاية العام"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-28

بدء جلسة مناقشة مشروع موازنة 2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

Lebanon Works Awards فرصتك لإيصال نجاح شركتك إلى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

جامعة الروح القدس الكسليك: حماية الصحافيين في قلب النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قانون الفجوة المالية... بين جمعية المصارف والحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:26

ضرب وتعذيب وخطف وفدية 15 ألف دولار… والمخابرات تُفشل مخطط عصابة وادي خالد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

واشنطن وطهران أمام الجلسة الأدقّ الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

من مرجعيون إلى الخيام: دعم دولي وجولة حكومية لتثبيت التعليم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

هل يأتي الدعم للجيش والقوى الأمنية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تهدد بضرب البنى التحتية في لبنان إذا هاجمها حزب الله في حال مواجهة بين إيران والولايات المتحدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:04

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
03:57

شعبة المعلومات تكشف هويّة مروجي مخدرات في جبل لبنان وتوقفهما بالجرم المشهود في جبيل

LBCI
اقتصاد
12:08

وزارة الاقتصاد: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار

LBCI
حال الطقس
01:37

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
أخبار لبنان
07:04

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
أخبار لبنان
09:44

جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 24-2-2026

LBCI
أخبار لبنان
06:59

قراران للمالية يتعلقان بضريبة الأملاك المبنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More