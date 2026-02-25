الأخبار
Live
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

تقارير نشرة الاخبار
2026-02-25 | 02:34
مشاهدات عالية
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا
2min
طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

لا تزال كتل هوائية باردة ورطبة تؤثّر على لبنان اليوم، ويكون الطقس متقلّبًا بين الصحو وتساقط أمطار متفرّقة.

ومن المتوقّع أن يضرب منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرودة، مصدرها شرق أوروبا والبحر الأسود، لبنان فجر غد الخميس، مع أمطار تبدأ غزيرة صباحًا وتترافق مع انخفاضٍ حادّ في درجات الحرارة.

كما يتوقّع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة 900 – 1000 متر فجر الجمعة، بشكل غير مؤثّر، ولا سيّما في المناطق الشمالية، وذلك عند توافر الهطول.

 في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو : متقلب مع تساقط امطار محلية وثلوج خفيفة على ارتفاع ١٧٠٠متر 
-الحرارة : بين ١٢ و ١٧ درجة ساحلًا وبين ٤ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٥ و ١٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر 
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠ و ٩٥ ٪
- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٢٠ hpa
- الانقشاع : يسوء محليا بسبب الضباب
- حال البحر : منخفض الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس : غير مستقر مع أمطار غزيرة صباحًا تضعف حدتها مع تقدم الوقت وتتساقط الثلوج صباحًا على ١٦٠٠ متر، ثم تطال  ١٠٠٠متر ليلاً وما دون ذلك بقليل صباح الجمعة والحرارة تتراوح بين ٩ و ١٤ درجة ساحلًا وبين ٢ و ٩ درجات بقاعاً وبين ٣ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠  و ٨٠ كم/س خاصة شمالا وتكون قوية جدًا جبلًا.

الجمعة : متقلب وبارد مع امطار متفرقة تتركز صباحًا وخاصة في الوسط والشمال وثلوج غير مؤثرة على ٩٠٠ متر  والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعًا وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠  و ٥٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


هبوط 12 مقاتلة أميركية في إسرائيل وزامير عقد جلسة تقييم واستعداد... هذه التفاصيل
أسيزي شوارع ضيقة وقلوب واسعة!
LBCI
حال الطقس
2026-02-07

منخفض جويّ ضعيف اليوم… وينكفئ غدًا

LBCI
حال الطقس
2026-01-29

منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا

LBCI
حال الطقس
2026-02-24

طقس متقلب لغاية الاربعاء... منخفض جوي الخميس اشد برودة

LBCI
حال الطقس
2026-01-24

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-22

علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-02

أردوغان: ما حدث يظهر أنّ الحكومة الإسرائيلية لا تنوي السماح لأي آمال للسلام

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2025-09-03

طقس صيفيّ ورطب يؤثر على لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

هذه أجواء المنتحب السعودي الى بيروت لمواجهة منتخب لبنان في تصفيات كرة السلة الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

Brainrot: حين يضعف تركيزك مع كل scroll

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الى الأهل: لبنان سيتحرك في ملف التواصل الاجتماعي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قطاعُ النحلِ والعسلِ في الجنوب... واقعٌ مدمّرٌ بعدَ القصف الإسرائيليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

جديد أزمة الشاحنات اللبنانية... طارق متري للـLBCI: الحوار مع السلطات السورية يتقدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الذهب بين المصارف وقرار الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

فوضى في تعرفة السرفيس بعد زيادة المحروقات

LBCI
أخبار دولية
13:02

تعزيز الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية قبيل احتمال الضربة الأميركية على إيران

LBCI
أخبار دولية
13:00

هذه هي كلمة السّر بين ايران وأميركا

LBCI
أخبار لبنان
07:37

الرواتب اعتباراً من صباح الغد...

LBCI
فنّ
08:14

قدماه القذرتان حديث مواقع التواصل... زوج سيلينا غوميز يتعرّض للهجوم والجمهور في حالة اشمئزاز: "يجب أن يستحم!" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:34

طقس متقلب اليوم... منخفض جوي بارد غدا

LBCI
أمن وقضاء
12:25

توقيف 3 قُصّر داخل ميدان سباق الخيل... وقوى الأمن تحذّر من مخاطر القمار والمراهنات

LBCI
خبر عاجل
09:17

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: حزب الله لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
10:15

مسؤول في حزب الله لفرانس برس: الحزب لن يتدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران

LBCI
أخبار لبنان
07:03

وزير المالية أصدر تعميما يتعلق بإفادات العلم والخبر وضوابط ملكية العقارات والمشاعات

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 25-2-2026

