الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون يشرح الموقف اللبناني من التصعيد الإسرائيلي... ويحث على دعم دولي

تقارير نشرة الاخبار
2026-03-04 | 13:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون يشرح الموقف اللبناني من التصعيد الإسرائيلي... ويحث على دعم دولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون يشرح الموقف اللبناني من التصعيد الإسرائيلي... ويحث على دعم دولي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

الموقف

اللبناني

التصعيد

الإسرائيلي...

LBCI التالي
توغّل إسرائيلي في بلدات جنوبية… إليكم خريطة أبرز النقاط
في اليوم الثالث للحرب على لبنان... جملة من التطورات الخطيرة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:51

وزارة الدفاع الإسرائيلية: هيغسيث قال لكاتس خلال المكالمة "استمروا حتى النهاية... نحن معكم"

LBCI
آخر الأخبار
01:50

وزارة الدفاع الإسرائيلية: الوزير كاتس تحدث خلال الليل مع نظيره الأميركي هيغسيث

LBCI
أمن وقضاء
01:49

هكذا يبدو الوضع في مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-13

انتقلت إلى إيرلندا بحثًا عن "حياة أفضل"... فانتقم منها حبيبها السابق بهذه الطريقة!

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

الخارجية الأردنية: استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية وإبلاغه برسالة احتجاج شديدة اللهجة على الاعتداءات

LBCI
خبر عاجل
11:41

وزيرة الشؤون الاجتماعية: سيتمّ توزيع رابط الكتروني "link" لجميع النازحين في المنازل ومراكز الإيواء للتسجيل لنتمكّن من تقدير العدد بدقّة للتواصل معهم لتقديم أيّ مساعدات

LBCI
آخر الأخبار
00:43

نائب قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: نتصدى للسفن العسكرية التي تحاول إظهار نفسها كسفن تجارية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:49

هكذا يبدو الوضع في مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
01:46

الصورة صباحًا بعد الإستهدافات الإسرائيلية لبيروت

LBCI
أمن وقضاء
01:40

بعد التحذير الإسرائيلي... هذه الأجواء من صور

LBCI
أمن وقضاء
01:01

دمار كبير جراء الغارات الإسرائيلية في النبطية... هذه الصورة

LBCI
حال الطقس
14:00

عودة الاستقرار مع استمرار الطقس البارد

LBCI
أمن وقضاء
13:49

مدرسة بلا دروس… قصص الألم والأمل في مراكز النزوح

LBCI
أمن وقضاء
13:47

مجزرة بعلبك تسفر عن شهداء بينهم 4 أطفال… آخر التطورات

LBCI
أمن وقضاء
13:45

دون سابق إنذار... غارة عنيفة على مؤسسة توليد كهرباء في صور وعدد من الجرحى

LBCI
أمن وقضاء
13:42

النبطية تتعرض لغارات عنيفة مساءً… إليكم الصورة على الأرض

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
04:23

كاميرا الـLBCI توثق الأضرار في الفندق المستهدف في بعبدا... وصاحبه يؤكد ألا وجود لأي شخص إيراني

LBCI
أخبار لبنان
13:24

الجيش الاسرائيلي ينشر صورًا أولية وفيديو من نقاط توغّله في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:44

معلومات الـLBCI: القاضية ميرنا بيضا اصدرت قرارًا بإخلاء قصر العدل في بعبدا بعد اتصال ورد لأحد قاطني مبنى مجاور له يقع قرب مبنى السفارة التركية القديم ولم يعرف بعد مصدر الإتصال

LBCI
خبر عاجل
03:06

أدرعي يوجه انذارا جديدا الى سكان حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
16:56

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

LBCI
أمن وقضاء
07:06

الأمن العام يحذّر اللبنانيين من حساب Mossad Arabic على إنستغرام

LBCI
أخبار لبنان
14:52

ثلاثة عناوين رئيسية لجولة تيمور جنبلاط على الرؤساء والقوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
03:20

استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى مساء الأحد المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More