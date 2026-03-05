بعد التحذير للضاحية الجنوبية... الأنظار تتجه للموقف الأميركي وهبة نصر تؤكد: السلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها

أعلنت مديرة مكتب الشرق في واشنطن هبة نصر للـLBCI أن "الرئيس جوزيف عون يقود جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنيب ضربة للضاحية الجنوبية"، مشيرة الى أن "أكثر من جهة تحاول الضغط في هذا الاتجاه".



وشددت نصر على أن "أي جهد حتى يثمر سيكون ضمن تسوية تتطلب عمليا قرارات مصيرية بالنسبة للبنان وقرارات مسؤولة من حزب الله وكف يد إيران عن لبنان".



وقالت هبة نصر في حديث للـLBCI، إن "لا أعرف إذا ما كانت الديبلوماسية ستسبق الكارثة"، مضيفة أن "بعد التطورات كان واضحا بالنسبة للإدارة الأميركية أنه لا يوجد نية سياسية في لبنان للتعامل مع المسألة بالجدية التي تراها الولايات المتحدة".



ولفتت الى أن "الادارة الاميركية تقول ان السلطات في لبنان اعطيت الفترة الكافية لفرض سيادة الدولة والملوب ليس التطبيع ولا تهجير الشيعة وكل ما هو مطلوب بسط سيادة الدولة والتعامل مع الجماعات المسلحة".



وشددت نصر على أن "التطورات في لبنان وقعت بعد أن بدأت الولايات المتحدة حربا، الأولوية فيها الاستجابة لتطوراتها الداخلية ولأهدافها كدولة"، مؤكدة أن "لا إجابات واضحة في الإحاطات الخارجية عن لبنان، والرئيس الأميركي أجرى اتصالات بكل الدول المعنية في هذا الملف باستثناء لبنان ".



وختمت بالقول: "مع التطورات الأخيرة والانذار الاسرائيلي للضاحية الجنوبية يمكن أن يثمر تدخل الدول الأوروبية شيئا ما، ولكن أي تسوية قد تجنب لبنان كارثة تحتاج لقرارات جريئة وشجاعة ومسؤولة ووطنية بحسب ما يقول الأميركيون، والسلطات اللبنانية تعرف ما هو مطلوب منها".



