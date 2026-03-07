الأخبار
صباح الضاحية: هدوء حذر...

تقارير نشرة الاخبار
2026-03-07 | 00:49
صباح الضاحية: هدوء حذر...
0min
صباح الضاحية: هدوء حذر...

 
 
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
09:37

ترامب: إيران كانت قريبة جدا من الحصول على السلاح النووي لو لم ننفذ ضربات ضدها

LBCI
آخر الأخبار
09:36

ترامب: دمرنا 42 سفينة تابعة للبحرية الإيرانية خلال 3 أيام

LBCI
آخر الأخبار
09:30

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار تدوي برأس الناقورة وبلدات بشمال إسرائيل عقب تسلل مسيرة وإطلاق صواريخ

LBCI
آخر الأخبار
09:29

الدفاع البريطانية: واشنطن بدأت باستخدام قواعدنا في عمليات دفاع لمنع إيران من هجمات تعرض حياة البريطانيين للخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

LBCI
أخبار لبنان
06:15

رسالة تهديد إسرائيلية لرئيس الجمهورية: تحركوا الآن قبل أن نتحرك نحن أكثر!

LBCI
خبر عاجل
2026-03-05

السيد: فتح المدارس والجامعات الرسمية كمراكز إيواء وندعو النازحين للتوجه إلى الشمال وعكار والبقاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:21

إيران تتعرض لهجمات متصاعدة وانفجارات تهز طهران… وبزشكيان يرفض استسلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

أزمة النزوح تتفاقم… ووزيرة الشؤون الاجتماعية تتفقد مراكز الإيواء في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:18

اليوم الخامس على التوالي… نزوح السوريين من لبنان بسبب الحرب الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:16

الهدوء يخيم على الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:15

ضربات طالت عدداً من بلدات النبطية منذ ساعات الصباح الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

الغارات الاسرائيلية متواصلة على منطقة صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

ماذا عن الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل من الجانب الإيراني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

الـLBCI ترصد آثار الغارات الإسرائيلية المكثفة على النبي شيت وتدخل الى الجبانة

LBCI
أخبار لبنان
07:37

فجر دموي في البقاع: إنزال كوماندوس إسرائيلي نحو النبي شيت بحثًا عن رون أراد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:07

الـLBCI في جبّانة "آل شكر"...ومشاهد للمقبرة التي فتحها الجيش الإسرائيلي خلال عمليّة الإنزال

LBCI
أخبار لبنان
01:24

اسمٌ يتصدّر الواجهة مع عملية الانزال في النبي شيت... فمن هو رون آراد؟

LBCI
أخبار لبنان
03:03

تفاصيل ليلة دامية في النبي شيت: إنزال إسرائيلي واشتباكات وغارات كثيفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
00:20

تفاصيل الإنزال الإسرائيلي شرقي لبنان والاشتباكات مع حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:39

وحدة ادارة الكوارث تدعو النازحين لتسجيل بياناتهم الشخصيّة ومكان تواجدهم لضمان وصول المساعدات الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
05:27

تفاصيل عملية الإنزال الإسرائيلي في النبي شيت للـLBCI: إنزال قرب الحدود السورية وغارات لتأمين الانسحاب

LBCI
أخبار لبنان
02:06

رئيس بلدية النبي شيت للـLBCI: قوة إسرائيلية وصلت إلى جبانة البلدة وحوصِرت ليلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:53

جولة للـLBCI في النبي شيت بعد ليلة دامية...

