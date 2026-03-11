الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
11
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-11 | 08:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
0
min
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
إسرائيلية
متصاعدة
لبنان...
بيروت
دائرة
الاستهداف
التالي
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تجدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت... هكذا يبدو المشهد
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:36
وزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214
آخر الأخبار
12:36
وزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214
0
آخر الأخبار
12:35
وزير الصحة: عدد الشهداء أصبح 634 شهيدًا والاعتداءات بلغت 22 اعتداء على القطاع الصّحيّ
آخر الأخبار
12:35
وزير الصحة: عدد الشهداء أصبح 634 شهيدًا والاعتداءات بلغت 22 اعتداء على القطاع الصّحيّ
0
آخر الأخبار
12:33
وزيرة الشؤون الاجتماعية: عدد النازحين المسجلين على المنصة الالكترونية بلغ 816 ألف نازح والمساعدات الانسانية تصل من الدول الشقيقة اليوم أردنية والغد فرنسية
آخر الأخبار
12:33
وزيرة الشؤون الاجتماعية: عدد النازحين المسجلين على المنصة الالكترونية بلغ 816 ألف نازح والمساعدات الانسانية تصل من الدول الشقيقة اليوم أردنية والغد فرنسية
0
آخر الأخبار
12:28
المندوب السعودي في الأمم المتحدة: السلوكيات الإيرانية لا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار
آخر الأخبار
12:28
المندوب السعودي في الأمم المتحدة: السلوكيات الإيرانية لا تتناغم مع مبادئ حسن الجوار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-08
ترامب يجري محادثات مع رئيس كولومبيا ويقول إنهما سيلتقيان بالبيت الأبيض
أخبار دولية
2026-01-08
ترامب يجري محادثات مع رئيس كولومبيا ويقول إنهما سيلتقيان بالبيت الأبيض
0
أخبار لبنان
2026-02-19
الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات
أخبار لبنان
2026-02-19
الحريري يشارك في إفطار دار الفتوى ويلتقي بري في عين التينة لبحث المستجدات
0
أخبار دولية
2026-02-10
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
أخبار دولية
2026-02-10
ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنتخذ إجراءات "صارمة جدا"
0
أخبار لبنان
2026-02-02
بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس
أخبار لبنان
2026-02-02
بري عرض ورئيس الحكومة للمستجدات سياسيا وميدانيا واستقبل القاضي عبود ومجلس نقابة محامي طرابلس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
0
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
3
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
4
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
5
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
6
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
7
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
8
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More