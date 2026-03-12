الأخبار
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-12 | 14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
الحرب
القاعدة
البريطانية
قبرص...
دائرة
الاتهام
آخر الأخبار
خبر عاجل
17:53
المعلومات المتداولة عن استهداف في منطقة غزير – كسروان غير صحيحة
خبر عاجل
17:53
المعلومات المتداولة عن استهداف في منطقة غزير – كسروان غير صحيحة
0
آخر الأخبار
17:51
رويترز: الجيش الفرنسي يؤكد إصابة ستة من جنوده في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل
آخر الأخبار
17:51
رويترز: الجيش الفرنسي يؤكد إصابة ستة من جنوده في هجوم بطائرة مسيرة في أربيل
0
خبر عاجل
17:49
الجيش الأميركي يقول إحدى طائراته سقطت فوق غرب العراق
خبر عاجل
17:49
الجيش الأميركي يقول إحدى طائراته سقطت فوق غرب العراق
0
خبر عاجل
17:48
القيادة المركزية الأميركية: فقدان طائرة تزويد بالوقود وعمليات البحث جارية
خبر عاجل
17:48
القيادة المركزية الأميركية: فقدان طائرة تزويد بالوقود وعمليات البحث جارية
تقارير نشرة الاخبار
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
آخر الأخبار
07:33
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
آخر الأخبار
07:33
مرقص: سيتم إطلاق نداء عاجل من الحكومة لإغاثة لبنان
0
آخر الأخبار
2026-02-16
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تضع مخططا لتوسيع مساحة مدينة القدس إلى خارج حدود 1967
آخر الأخبار
2026-02-16
يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية تضع مخططا لتوسيع مساحة مدينة القدس إلى خارج حدود 1967
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-02-14
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق
آخر الأخبار
2026-02-14
إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: قوى حرس الحدود صادرت شحنة من المخدرات بلغت 135 كغ وأكثر من 300 كف من مادة الحشيش وبندقية كلاشنكوف بعد اشتباك مع عدد من المهربين كانوا قادمين من لبنان باتجاه الأراضي السورية قرب مدينة الزبداني غرب دمشق
تقارير نشرة الاخبار
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:51
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
تقارير نشرة الاخبار
14:43
فرنسا الى جانب لبنان إنسانياً ودبلوماسيًّا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جلسة حكومية في السرايا بقرارات سياسية مهمة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:25
إسرائيل تتوعد لبنان بعد هجوم صاروخي واسع لحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
تقارير نشرة الاخبار
14:24
نيران الحرب طالت القاعدة البريطانية في قبرص... وحزب الله في دائرة الاتهام
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل توسع ضرباتها في بيروت: نازحون وكورنيش بحري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إن كنتم تفكرون بالسفر… فهذا ما قد تواجهونه من ارتفاع في الأسعار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
تقارير نشرة الاخبار
14:21
استهداف مبنى في الباشورة بغارات عدة... هكذا يبدو المشهد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:20
غارة على زقاق البلاط... إليكم التفاصيل
1
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
أخبار لبنان
08:50
أدرعي للسكان الموجودين جنوب نهر الزهراني: لإخلاء منازلكم فورًا
2
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
أخبار لبنان
14:14
أدرعي: انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية وتحديدًا في حي العمروسية
3
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
أخبار لبنان
17:13
مقتل لبناني بعد إطلاق النار على إسرائيليين في الولايات المتحدة بدافع الثأر لشقيقيه
4
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
أخبار لبنان
10:12
"الصحة" تعلن الحصيلة النهائية لغارتي عرمون والرملة البيضاء
5
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
أخبار لبنان
08:39
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن الرحلات من 13 ولغاية 17 آذار 2026
6
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
08:13
أدرعي يوجه إنذارا عاجلا الى سكان الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
خبر عاجل
03:32
إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا
8
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
أخبار لبنان
13:09
بعد استهداف مبنى في الباشورة... أدرعي: "حزب الله أخفى تحته ملايين الدولارات"
