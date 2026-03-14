كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!

أوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتّانة، للـLBCI أن تأمين ممر آمن للعمليات الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر يبلغ اليونيفل بالأعمال الإسعافية التي يقوم بها، إلا أنّه لا يُمنح أي "ضوء أخضر" من قبل الطرف الآخر للتحرك، ويستمرّ اطلاق النار.وشدّد كتّانة على أهمية الحصول على ضوء أخضر قبل نقل المرضى أو تقديم المساعدات، رغم استمرار الصليب الأحمر في عملياته وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك. وأضاف أن القانون الدولي الإنساني لا يُطبّق في هذه الظروف، موضحاً أنهم يسعون لإعطاء الأمل للمدنيين مع الحفاظ على سلامة الطواقم، واتخاذ احتياطات بالتنسيق مع الجيش والميكانيزم لضمان مرور العمليات بأمان، والتريّث عند وجود خطر من الضربات المباشرة.