الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-14 | 04:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
0
min
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
أوضح الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتّانة، للـLBCI أن تأمين ممر آمن للعمليات الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر، مشيراً إلى أن الصليب الأحمر يبلغ اليونيفل بالأعمال الإسعافية التي يقوم بها، إلا أنّه لا يُمنح أي "ضوء أخضر" من قبل الطرف الآخر للتحرك، ويستمرّ اطلاق النار.
وشدّد كتّانة على أهمية الحصول على ضوء أخضر قبل نقل المرضى أو تقديم المساعدات، رغم استمرار الصليب الأحمر في عملياته وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك. وأضاف أن القانون الدولي الإنساني لا يُطبّق في هذه الظروف، موضحاً أنهم يسعون لإعطاء الأمل للمدنيين مع الحفاظ على سلامة الطواقم، واتخاذ احتياطات بالتنسيق مع الجيش والميكانيزم لضمان مرور العمليات بأمان، والتريّث عند وجود خطر من الضربات المباشرة.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-05
الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة للـLBCI: نستمر بالإستجابة في كل مناطق لبنان خاصةً النقاط الحساسة
آخر الأخبار
2026-03-10
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر للـLBCI: المدارس فتحت أبوابها حضورياً في المناطق غير المعرضة مباشرة للخطر ولكن في المناطق الأقل أماناً ما زالت المدارس تعتمد التعليم عن بعد
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-12
"نحن أمام أزمة إنسانية هائلة في لبنان"... منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة يدقّ ناقوس الخطر عبر الـLBCI
خبر عاجل
2026-03-01
نواف سلام: أياً كانت الجهة التي تقف وراءها فإنّ عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل غير مسؤول ومشبوه ويعرّض امن لبنان وسلامته للخطر ويمنح اسرائيل الذرائع لمواصلة اعتداءاتها عليه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
04:39
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: اعتراض عدد قليل من الصواريخ التي أطلقت من لبنان على الجليل وانتهاء حالة الطوارئ
أخبار لبنان
2026-01-18
متى: حريصون على توحيد الجهود لتأمين حاجات قضاء عاليه
أخبار دولية
2026-03-04
تراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز بنسبة 90%
اقتصاد
2026-03-13
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
07:11
وفد رؤساء الحكومات السابقين بعد لقاء سلام: ادانة واستنكار العدوان الاسرائيلي الذي بلغ حدًّا غير مسبوق
تقارير نشرة الاخبار
05:35
هدوء حذر في صور..
أخبار لبنان
05:21
الملف اللبناني على الطاولة الاسرائيلية...ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
04:25
كتّانة للـLBCI: الخطر كبير.. وممر آمن لعملياتنا الإنسانية في مناطق الحرب غير متوفر!
تقارير نشرة الاخبار
04:10
من قلب المنزل الذي استُهدفت فيه عائلة بكاملها في حيّ الراهبات - النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
تقارير نشرة الاخبار
02:55
استشهاد 4 من آل الترياقي في غارة إسرائيلية على صيدا
أخبار لبنان
02:28
هكذا بدت النبطية صباحًا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:01
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
أمن وقضاء
09:17
الجيش: نحذر من خطورة مسح الرمز والدخول إلى الروابط الموجودة على المناشير الاسرائيلية
خبر عاجل
01:09
بعد استهدافها يوم أمس...شقة سكنية في النبعة تُستهدف مجددًا اليوم
أمن وقضاء
11:24
أمن الدولة كشفت تزويرا في الضمان الاجتماعي بشكا... وتوقيف موظفين
تقارير نشرة الاخبار
01:47
في قضاء الزهراني...أهالي القرى يرفضون ترك الأرض
تقارير نشرة الاخبار
04:29
الـLBCI في نقطة الجسر المستهدف في طيرفلسيه...
تقارير نشرة الاخبار
03:31
ماذا عن حركة النزوح؟
أخبار لبنان
12:59
أدرعي يكرر التحذير لسكان الضاحية: عليكم اخلاء المنطقة فورًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More