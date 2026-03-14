رؤساء الحكومات السابقون يؤكدون دعمهم لحكومة سلام ويحثون على التصدي للمغامرات العسكرية لحماية لبنان

في السرايا الحكومية التقى رئيس الحكومة نواف سلام رؤساء الحكومات السابقين، الذين أكدوا على دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في هذه المرحلة الصعبة معربين عن خشيتهم لفداحة المخاطر الناتجة عن الاستمرار في الزج في لبنان في مغامرات عسكرية انتحارية لا قِبل للبنان واللبنانيين بها، ما يوجب بحسب البيان الصادر عن رؤساء الحكومات السابقين، ضرورة التصدي الوطني الجامع لهذا التوجه من اجل المسارعة لانقاذ لبنان.