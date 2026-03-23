وزيرة البيئة تتفقد مراكز إيواء النازحين في جولة انطلقت من بلدية حارة صيدا

تقارير نشرة الاخبار
2026-03-23 | 09:12
وزيرة البيئة تتفقد مراكز إيواء النازحين في جولة انطلقت من بلدية حارة صيدا

زارت وزيرة البيئة تمارة الزين غرفة عمليات بلدية صيدا، حيث كان في استقبالها رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي ونائب الرئيس احمد عكرة، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومديرة غرفة ادارة المخاطر والازمات وفاء شعيب وممثلين للصليب الاحمر اللبناني.

وفي غرفة العمليات، استمعت الزين إلى شرح مفصل حول آليات التنسيق المتبعة وتحديث بيانات النازحين. 

وبحثت مع الحاضرين في التحديات البيئية الناتجة عن ضغط النزوح، لا سيما ملف إدارة النفايات في مراكز الإيواء وسبل تأمين بيئة صحية سليمة.

من ثم، انتقلت الوزيرة الزين والوفد إلى مركز إيواء "ثانوية حكمت الصباغ الرسمية"، حيث كانت في استقبالهم مديرة الثانوية نهلا حنينة ومسؤولة المركز ومنسقة المشاريع في جمعية "DCA" سماح ماضي وفريق العمل.

وخلال الجولة، تحدثت الزين مطولاً إلى الأهالي النازحين، واستمعت منهم مباشرة إلى ظروف إقامتهم في المركز، مطلعة على احتياجاتهم اليومية وهواجسهم، لا سيما في الجوانب المتعلقة بالخدمات العامة والنظافة والظروف المعيشية، واعدةً بنقل هذه المطالب إلى المراجع المختصة والعمل على تأمين النواقص بالتعاون مع البلدية. 

ونوهت بمستوى التنظيم في صيدا، وقالت: "جئت اليوم لأحيي جهود بلدية صيدا وغرفة عملياتها. يهمنا كوزارة بيئة التأكد من أن مراكز الإيواء تتبع معايير السلامة، وسنعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية النظافة العامة وإدارة النفايات لتفادي أي أخطار صحية".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


LBCI التالي
أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-18

كرامي تتفقد مراكز إيواء النازحين في مدارس بئر حسن وتشيد بالتعاون بين الإدارات والشؤون الاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-07

وزير الصحة يتفقد مراكز إيواء النازحين في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-20

وزير الصحة في جولة على مركز للإيواء: تضامن وتفقد للحاجات

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-03

وزيرة الشؤون: عدد النازحين المسجلين بلغ ٥٨٠٦٤ شخصًا وعدد مراكز الإيواء المفتوحة ٦٢١ مركزًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

لبنان تحت النار الاسرائيلية وخطط التوسع والتهديدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
آخر الأخبار
13:55

سي بي إس عن مصادر مطلعة: ترامب يجري مداولات بشأن نشر قوات برية في الشرق الأوسط

LBCI
صحة وتغذية
09:17

تحوّل طبي خطير... سرطان الأمعاء يتصدر قائمة وفيات السرطان لدى الأشخاص دون الـ 50 عاماً!

LBCI
آخر الأخبار
13:41

مسؤول إيراني رفيع للجزيرة: واشنطن ترفض حتى الآن قبول شرطين أساسيين وهما دفع التعويضات والاعتراف بالعدوان علينا

LBCI
آخر الأخبار
14:19

رويترز عن مصادر: نتنياهو قال إنه قد لا تتاح فرصة أفضل من الآن لقتل خامنئي والانتقام من محاولات إيران لاغتيال ترامب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

لبنان تحت النار الاسرائيلية وخطط التوسع والتهديدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

هل هناك غياب لأي تواصل بين واشنطن وبيروت في ما يتعلق بمبادرة عون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

أميركا لن تضرب ايران بعد الان لهذا السبب…

LBCI
آخر الأخبار
14:30

مقدمة النشرة المسائية 23-3-2026

LBCI
أمن وقضاء
10:40

رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها

LBCI
أمن وقضاء
10:36

إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

LBCI
آخر الأخبار
07:08

سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:50

الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
17:45

وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
07:53

شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار

LBCI
خبر عاجل
17:47

وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته

LBCI
خبر عاجل
12:53

بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...

LBCI
خبر عاجل
17:46

وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية

LBCI
خبر عاجل
11:39

إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:59

إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل

