الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار

تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن قرار إجراء الامتحانات الرسمية لا يزال قائمًا، مشددة على أن الوزارة لن تتخلى عن المعايير الأكاديمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقالت في رسالة وجّهتها إلى الطلاب والأهالي إنها تدرك حجم القلق والحيرة، متوجهة إليهم "كلبنانية عاشت الحرب الأهلية، وكأستاذة أمضت حياتها بين الطلاب، وكأم تعرف معنى القلق على مستقبل أولادها".

وأشارت إلى أن الوزارة لم تتعامل مع السنة الدراسية الحالية كسنة عادية، بل اتخذت إجراءات استثنائية شملت تعدد الدورات، وتقليص المناهج، واعتماد المرونة في أماكن تقديم الامتحانات، مؤكدة أن مراعاة الظروف لا تعني التخلي عن المعايير.

وأضافت أن "طلاب لبنان ليسوا بحاجة إلى الشفقة، بل إلى دولة تؤمن لهم شهادة ذات قيمة"، معتبرة أن حماية حق الطلاب في التعليم مسؤولية وطنية تجاه لبنان.

وأكدت أن الأسهل كان اتخاذ قرارات ترضي الجميع، إلا أن رسالة التربية تفرض اتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم مصلحة الطلاب على المدى البعيد.

ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على تمسكها بقرار إجراء الامتحانات الرسمية وفق الآلية والمواعيد المحددة، داعية الطلاب إلى توجيه طاقاتهم نحو التحضير للامتحانات بدل الانشغال بالنقاشات الضيقة.

كما أكدت أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى فوق كل اعتبار، وأن الوزارة تتابع التطورات الميدانية، وفي حال فرضت الظروف القاهرة اتخاذ إجراءات إضافية، فلن تتردد في القيام بذلك في الوقت المناسب.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

التربية

إجراء

الامتحانات

الرسمية:

نتخلى

المعايير

وسلامة

الطلاب

اعتبار

LBCI التالي
تصعيد ميداني وسياسي بين لبنان وإسرائيل... وتقارير عن عمليات برية محدودة في أطراف النبطية
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-19

نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية

LBCI
فنّ
2026-06-02

إليسا تهاجم وزيرة التربية بسبب الامتحانات الرسمية: "هيدي مش مرجلة!"

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-05

وزارة التربية تطلق برنامج دعم أكاديميّ مجانيّ ومكثّف لطلاب الثانويات الرسمية الذين يستعدون لامتحانات الشهادة الثانوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-15

مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية جورج داوود للـLBCI: هذا مصير الإمتحانات الرسمية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-01

القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-22

الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات سياسيا وميدانيا... موسى: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-10

عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
16:58

الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
15:41

انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً

LBCI
أخبار لبنان
11:56

قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية

LBCI
خبر عاجل
11:07

ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
12:02

قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More