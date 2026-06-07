وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار

أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن قرار إجراء الامتحانات الرسمية لا يزال قائمًا، مشددة على أن الوزارة لن تتخلى عن المعايير الأكاديمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وقالت في رسالة وجّهتها إلى الطلاب والأهالي إنها تدرك حجم القلق والحيرة، متوجهة إليهم "كلبنانية عاشت الحرب الأهلية، وكأستاذة أمضت حياتها بين الطلاب، وكأم تعرف معنى القلق على مستقبل أولادها".



وأشارت إلى أن الوزارة لم تتعامل مع السنة الدراسية الحالية كسنة عادية، بل اتخذت إجراءات استثنائية شملت تعدد الدورات، وتقليص المناهج، واعتماد المرونة في أماكن تقديم الامتحانات، مؤكدة أن مراعاة الظروف لا تعني التخلي عن المعايير.



وأضافت أن "طلاب لبنان ليسوا بحاجة إلى الشفقة، بل إلى دولة تؤمن لهم شهادة ذات قيمة"، معتبرة أن حماية حق الطلاب في التعليم مسؤولية وطنية تجاه لبنان.



وأكدت أن الأسهل كان اتخاذ قرارات ترضي الجميع، إلا أن رسالة التربية تفرض اتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم مصلحة الطلاب على المدى البعيد.



ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على تمسكها بقرار إجراء الامتحانات الرسمية وفق الآلية والمواعيد المحددة، داعية الطلاب إلى توجيه طاقاتهم نحو التحضير للامتحانات بدل الانشغال بالنقاشات الضيقة.



كما أكدت أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى فوق كل اعتبار، وأن الوزارة تتابع التطورات الميدانية، وفي حال فرضت الظروف القاهرة اتخاذ إجراءات إضافية، فلن تتردد في القيام بذلك في الوقت المناسب.