الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار
2
min
وزيرة التربية تؤكد إجراء الامتحانات الرسمية: لن نتخلى عن المعايير وسلامة الطلاب فوق كل اعتبار
أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن قرار إجراء الامتحانات الرسمية لا يزال قائمًا، مشددة على أن الوزارة لن تتخلى عن المعايير الأكاديمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقالت في رسالة وجّهتها إلى الطلاب والأهالي إنها تدرك حجم القلق والحيرة، متوجهة إليهم "كلبنانية عاشت الحرب الأهلية، وكأستاذة أمضت حياتها بين الطلاب، وكأم تعرف معنى القلق على مستقبل أولادها".
وأشارت إلى أن الوزارة لم تتعامل مع السنة الدراسية الحالية كسنة عادية، بل اتخذت إجراءات استثنائية شملت تعدد الدورات، وتقليص المناهج، واعتماد المرونة في أماكن تقديم الامتحانات، مؤكدة أن مراعاة الظروف لا تعني التخلي عن المعايير.
وأضافت أن "طلاب لبنان ليسوا بحاجة إلى الشفقة، بل إلى دولة تؤمن لهم شهادة ذات قيمة"، معتبرة أن حماية حق الطلاب في التعليم مسؤولية وطنية تجاه لبنان.
وأكدت أن الأسهل كان اتخاذ قرارات ترضي الجميع، إلا أن رسالة التربية تفرض اتخاذ القرارات الصعبة التي تخدم مصلحة الطلاب على المدى البعيد.
ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على تمسكها بقرار إجراء الامتحانات الرسمية وفق الآلية والمواعيد المحددة، داعية الطلاب إلى توجيه طاقاتهم نحو التحضير للامتحانات بدل الانشغال بالنقاشات الضيقة.
كما أكدت أن سلامة الطلاب والأساتذة تبقى فوق كل اعتبار، وأن الوزارة تتابع التطورات الميدانية، وفي حال فرضت الظروف القاهرة اتخاذ إجراءات إضافية، فلن تتردد في القيام بذلك في الوقت المناسب.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
التربية
إجراء
الامتحانات
الرسمية:
نتخلى
المعايير
وسلامة
الطلاب
اعتبار
التالي
تصعيد ميداني وسياسي بين لبنان وإسرائيل... وتقارير عن عمليات برية محدودة في أطراف النبطية
الجيش اللبناني يودّع العميد الشهيد وسام صبرا وسط تصاعد التوترات في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-19
نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية
أخبار لبنان
2026-05-19
نواب لجنة التربية عرضوا مع الرئيس عون هواجس الامتحانات الرسمية: لمراعاة أوضاع الطلاب الاستثنائية
0
فنّ
2026-06-02
إليسا تهاجم وزيرة التربية بسبب الامتحانات الرسمية: "هيدي مش مرجلة!"
فنّ
2026-06-02
إليسا تهاجم وزيرة التربية بسبب الامتحانات الرسمية: "هيدي مش مرجلة!"
0
أخبار لبنان
2026-06-05
وزارة التربية تطلق برنامج دعم أكاديميّ مجانيّ ومكثّف لطلاب الثانويات الرسمية الذين يستعدون لامتحانات الشهادة الثانوية
أخبار لبنان
2026-06-05
وزارة التربية تطلق برنامج دعم أكاديميّ مجانيّ ومكثّف لطلاب الثانويات الرسمية الذين يستعدون لامتحانات الشهادة الثانوية
0
أخبار لبنان
2026-04-15
مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية جورج داوود للـLBCI: هذا مصير الإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2026-04-15
مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية جورج داوود للـLBCI: هذا مصير الإمتحانات الرسمية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-01
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل
خبر عاجل
2026-03-01
القناة 12 الإسرائيلية: دوي انفجارات في حيفا شمالي إسرائيل
0
أخبار لبنان
2026-05-22
الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات سياسيا وميدانيا... موسى: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا
أخبار لبنان
2026-05-22
الرئيس بري تابع مع زواره الأوضاع العامة والمستجدات سياسيا وميدانيا... موسى: لوقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا
0
أخبار لبنان
2026-03-10
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
2026-03-10
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
0
أخبار لبنان
16:58
الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"
أخبار لبنان
16:58
الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا "في كل أنحاء لبنان"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:42
إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
16:42
إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
13:21
التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:36
وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية
أخبار لبنان
03:36
وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية
2
أخبار لبنان
15:41
انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً
أخبار لبنان
15:41
انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً
3
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
أخبار لبنان
11:56
قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)
4
أخبار لبنان
02:18
الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية
أخبار لبنان
02:18
الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية
5
خبر عاجل
11:07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
خبر عاجل
11:07
ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد
6
أخبار لبنان
06:39
أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أخبار لبنان
06:39
أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها
7
أخبار لبنان
12:02
قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)
أخبار لبنان
12:02
قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)
8
خبر عاجل
13:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
13:04
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More