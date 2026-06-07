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إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

رنيم بو خزام الكاتب: رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-07 | 13:23
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إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…
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إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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