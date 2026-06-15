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اتفاق إيران-الولايات المتحدة يثير قلقا إسرائيليا من مسار الحرب في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله

تقارير نشرة الاخبار
2026-06-15 | 13:32
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اتفاق إيران-الولايات المتحدة يثير قلقا إسرائيليا من مسار الحرب في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله
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اتفاق إيران-الولايات المتحدة يثير قلقا إسرائيليا من مسار الحرب في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله

 
 
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