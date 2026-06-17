في مرفأ جونية... الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves

شهد مرفأ جونية الإطلاق الرسمي لباخرة النقل السياحي Cedar Waves، بعد إعادة افتتاح المرفأ السياحي واستكمال تجهيز صالة المسافرين بجهود lvo وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير فايز رسامني، ومتابعة النائب نعمة افرام، وتنفيذ مؤسسة جورج ن. افرام.



ويأتي المشروع تحت شعار "بحر واحد، أربع مدن"، رابطاً جونية بكل من لارنكا واللاذقية ومرسين، بما يعيد طرح مرفأ جونية كبوابة سياحية واقتصادية على شرق المتوسط، بعد عقود من الانقطاع عن الملاحة السياحية المنظّمة.