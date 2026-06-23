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o
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القصر الجمهوري يواكب مسار التطورات المرتبطة بالمحادثات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-23 | 07:30
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القصر الجمهوري يواكب مسار التطورات المرتبطة بالمحادثات... اليكم التفاصيل
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القصر الجمهوري يواكب مسار التطورات المرتبطة بالمحادثات... اليكم التفاصيل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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