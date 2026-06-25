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رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-25 | 13:30
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رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
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رسوم جديدة على شريحة واسعة من السلع المستوردة... لتمويل إدارة النفايات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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