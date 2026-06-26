حزب الله أحيا مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت

أحيا حزب الله مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسط مشاركة شعبية كثيفة امتدت من مرقد الأمين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله باتجاه طريق المطار القديمة.

وقال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إنّ ما تعرّض له الحزب وبيئته محاولة إسرائيلية أميركية لإلغاء وجوده، انتهت بكسر المشروع والدخول في مرحلة جديدة.

وشدد قاسم على أن لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان، وأن أي حل يجب أن يكون تحت سقف السيادة اللبنانية الكاملة داعيًا السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في مسارها وجمع الموقف الداخلي في مواجهة إسرائيل.