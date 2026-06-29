الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟

تقارير نشرة الاخبار
2026-06-29 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

القيادة

المركزية

الجيش

الأميركيّ

لبنان...

فماذا

جعبته؟

أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:44

وزير العدل في فرنسا وبحث في سبل تطوير التعاون القضائيّ

LBCI
أخبار لبنان
11:40

السيد: عودة 400 ألف نازح الى مناطقهم

LBCI
أخبار لبنان
11:40

هبة نصر تنشر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ

LBCI
أخبار دولية
11:34

واشنطن وطهران توقفان الهجمات المتبادَلة وإيران تنفي أي لقاء قريب مع الأميركيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يعود للتصفيات الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أجواء المونديال في الأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هي فضيحة خيخون؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:23

إيران: سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولنا المجمدة في قطر

LBCI
أخبار دولية
08:36

مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

LBCI
أخبار لبنان
10:41

قافلة مساعدات إنسانية ثانية إلى الجنوب بدعم من Fondation CMA CGM وL’Œuvre d’Orient

LBCI
آخر الأخبار
11:02

وزيرة الشؤون: الأرقام تشير إلى أن نحو 400 ألف شخص أي ما يعادل 40% من النازحين عادوا إلى مناطقهم كما انخفض عدد النازحين في مراكز الإيواء إلى 13 ألف بعدما كان 37 ألف أي إن 63% منهم غادروا مراكز الإيواء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:43

قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركيّ في لبنان... فماذا يحمل في جعبته؟

LBCI
أخبار لبنان
04:46

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية

LBCI
آخر الأخبار
16:27

فيديو يوثق لحضة تدمير الجيش الإسرائيلي بنى تحتية ونفق تابع لحزب الله في مجدل زون

LBCI
أخبار دولية
16:11

بوتين يقر بوجود نقص في الوقود لدى روسيا بعد ضربات جوية أوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

أوروبا تحت وطأة الحرّ خسائر اقتصادية وإلغاءات في الرحلات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان يعود للتصفيات الآسيوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

أجواء المونديال في الأردن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ما هي فضيحة خيخون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

غابة العذر… طريق عودة ٥٠٠ حسّون إلى البرّية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
17:07

أدرعي: تدمير نفق مجدل زون والذي عثر بداخله على مئات الاسلحة

LBCI
اقتصاد
07:04

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر حزيران

LBCI
صحف اليوم
23:51

بري لـ"الأخبار": "عشر مرات 17 أيار ولا هيدا الاتفاق"... ولا تلعبوا بالجيش!

LBCI
أخبار لبنان
04:46

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء... وتعليق مرسوم زيادة الرسوم لحين إعادة درس جدول النسب الجمركية

LBCI
أمن وقضاء
03:22

محاولة فرار من نظارة قصر العدل في زحلة... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
07:02

الرئيس عون: نعمل لدولة واحدة تحمي جميع اللبنانيين وتحافظ على حقوقهم

LBCI
خبر عاجل
16:31

سلام وبري يؤكدان رفض الفتنة والحفاظ على الوحدة الوطنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

مطار رينيه معوض في القليعات يدخل في السباق الإقليمي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More