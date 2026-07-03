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من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها
الكاتب:
وسام نصرالله
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-03 | 13:25
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من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها
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من آثار الحرب إلى مراسم الوداع… طهران تستعد لتوديع مرشدها
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