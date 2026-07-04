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o
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o
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وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-04 | 16:24
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وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
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وداع شعبي حاشد للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي في طهران... إليكم الصورة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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